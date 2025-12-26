3 mulheres são esfaqueadas em diversas estações do metrô de Paris

Polícia descarta possibilidade de atentado terrorista

Publicado em 26/12/2025 às 16:51

Alterado em 26/12/2025 às 16:51

Três mulheres foram esfaqueadas nesta sexta-feira (26) no metrô de Paris, na França, ficando feridas.

As autoridades descartaram a hipótese de atentado terrorista após localizarem e prenderem o agressor, horas depois.

De acordo com a empresa de transportes públicos da capital (Ratp), os ataques ocorreram em três estações diferentes no centro da cidade, entre 16h15 (12h15 de Brasília) e 16h45 locais (12h45), sendo, respectivamente, République, Arts et Métiers e Opéra.

As vítimas não correm perigo de morte, já que seus ferimentos foram superficiais.

Após esfaqueá-las, o criminoso fugiu, sendo localizado em sua casa em Sarcelles, no norte de Paris, horas depois. Imagens de segurança nas estações e o rastreamento de seu celular ajudaram a polícia a encontrá-lo.

Segundo a imprensa francesa, o homem teria problemas mentais. (com Ansa)