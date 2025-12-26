ºC   ºC
Sexta, 26 de Dezembro de 2025

MUNDO

Venezuela liberta ao menos 99 manifestantes no período do Natal

Prisões se deram por protestos contra reeleição de Maduro em 2024

Por JB INTERNACIONAL
Publicado em 26/12/2025 às 13:59

Alterado em 26/12/2025 às 13:59

Árvore de Natal no centro de Caracas Foto: Epa/Ansa

Ao menos 99 pessoas foram liberadas na Venezuela no período do Natal após serem detidas por protestarem após as eleições presidenciais de julho de 2024, informou nesta sexta-feira (26) o Ministério dos Serviços Penitenciários.

As prisões se deram em meio a uma crise política desencadeada pela reeleição do chefe de Estado Nicolás Maduro, ainda que o resultado do pleito nunca tenha sido confirmado com as atas.

"O governo nacional e o sistema judiciário decidiram avaliar cada caso e, de acordo com a lei, conceder medidas cautelares, o que levou à libertação de 99 cidadãos", afirmou o Ministério dos Serviços Penitenciários em comunicado.

Segundo o governo venezuelano, esses indivíduos estavam presos "por sua participação em atos de violência e incitação ao ódio após as eleições de 28 de julho de 2024".

Entre os prisioneiros libertados está Marggie Orozco, de 65 anos, condenada a 30 de detenção por "traição, incitamento ao ódio e conspiração" depois de ter criticado Maduro em uma mensagem em áudio, segundo revelou a ONG Justiça, Encontro e Perdão à AFP.

A suposta vitória de Maduro, que o manteve no poder, gerou protestos no país que levaram à prisão de cerca de 2,4 mil pessoas, chamadas pelo presidente de "terroristas". De acordo com dados oficiais, aproximadamente 2 mil manifestantes foram libertados desde então. (com Ansa)

