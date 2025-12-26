Venezuela liberta ao menos 99 manifestantes no período do Natal

Prisões se deram por protestos contra reeleição de Maduro em 2024

Publicado em 26/12/2025 às 13:59

Alterado em 26/12/2025 às 13:59

Ao menos 99 pessoas foram liberadas na Venezuela no período do Natal após serem detidas por protestarem após as eleições presidenciais de julho de 2024, informou nesta sexta-feira (26) o Ministério dos Serviços Penitenciários.

As prisões se deram em meio a uma crise política desencadeada pela reeleição do chefe de Estado Nicolás Maduro, ainda que o resultado do pleito nunca tenha sido confirmado com as atas.

"O governo nacional e o sistema judiciário decidiram avaliar cada caso e, de acordo com a lei, conceder medidas cautelares, o que levou à libertação de 99 cidadãos", afirmou o Ministério dos Serviços Penitenciários em comunicado.

Segundo o governo venezuelano, esses indivíduos estavam presos "por sua participação em atos de violência e incitação ao ódio após as eleições de 28 de julho de 2024".

Entre os prisioneiros libertados está Marggie Orozco, de 65 anos, condenada a 30 de detenção por "traição, incitamento ao ódio e conspiração" depois de ter criticado Maduro em uma mensagem em áudio, segundo revelou a ONG Justiça, Encontro e Perdão à AFP.

A suposta vitória de Maduro, que o manteve no poder, gerou protestos no país que levaram à prisão de cerca de 2,4 mil pessoas, chamadas pelo presidente de "terroristas". De acordo com dados oficiais, aproximadamente 2 mil manifestantes foram libertados desde então. (com Ansa)