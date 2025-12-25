Departamento de Justiça dos EUA descobre mais de um milhão de novos arquivos de Epstein e adia divulgação

...

Publicado em 25/12/2025 às 16:05

Alterado em 25/12/2025 às 16:05

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que precisa de mais tempo para divulgar todos os arquivos do processo de Jeffrey Epstein, depois de ter encontrado mais de um milhão de documentos potencialmente relacionados com o falecido criminoso sexual, atrasando ainda mais um prazo.

"Iremos divulgar os documentos o mais rapidamente possível", declarou o departamento. "Devido ao grande volume de material, este processo pode demorar mais algumas semanas". O Departamento de Justiça não especificou quando chegarão mais registtos.

O anúncio foi feito poucas horas depois de vários senadores norte-americanos, entre os quais 11 democratas e um republicano, terem apelado ao órgão de controle do Departamento de Justiça para que investigasse o não cumprimento do prazo estabelecido pelo Congresso na última sexta-feira, sublinhando que as vítimas "merecem uma divulgação completa" e a "tranquilidade" de uma auditoria independente.

O atraso adicional veio aprofundar ainda mais as preocupações existentes, uma vez que surgiu no meio de um escrutínio crescente sobre o escalonamento da divulgação do Departamento de Justiça, a natureza fortemente redigida dos arquivos e vários documentos que desapareceram sem explicação.

Os registros que foram divulgados incluem fotografias, transcrições de entrevistas, registros de chamadas, registros judiciais e outros documentos, que já eram públicos ou que foram fortemente ocultados, sendo que muitos arquivos carecem do contexto necessário.

O presidente Donald Trump, que foi amigo de Epstein durante anos antes de os dois "se desentenderem", tentou durante meses manter os documentos em segredo. Embora não tenha sido acusado de irregularidades em relação a Epstein, argumentou que não há nada para ver nos arquivos e que o público deveria concentrar-se noutros assuntos.

A 19 de novembro, cedendo à pressão política dos seus colegas republicanos, assinou um projeto de lei que obriga à divulgação da maior parte dos arquivos do Departamento de Justiça sobre Epstein no prazo de 30 dias. (com informações da Euronews)