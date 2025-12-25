Zelensky deseja morte de Putin em mensagem de Natal; Rússia reage

'Postura mal-educada e funesta', disse o porta-voz do Kremlin

Publicado em 25/12/2025 às 12:33

Alterado em 25/12/2025 às 12:33

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, insinuou que gostaria que seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, morresse, em uma mensagem para seus compatriotas divulgada na noite da véspera de Natal.

"Hoje todos compartilhamos um sonho e expressamos um desejo.



'Que ele morra', cada um de nós poderia pensar consigo mesmo", disse o mandatário, sem citar o adversário nominalmente.



"Mas quando nos dirigimos a Deus, pedimos algo maior: a paz para a Ucrânia.

É por isso que lutamos e rezamos, e merecemos isso", acrescentou.



Zelensky declarou que, "apesar de todos os sofrimentos", a Rússia "não é capaz de ocupar ou bombardear aquilo que mais importa: nosso coração ucraniano, nossa confiança e nossa união".



Esse é o terceiro Natal que o país celebra em 25 de dezembro, seguindo o calendário gregoriano ocidental, após ter abandonado o calendário juliano utilizado por muitas igrejas ortodoxas, incluindo a da Rússia, que festeja o nascimento de Jesus Cristo em 7 de janeiro.



Em resposta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as falas do presidente ucraniano "levantam dúvidas sobre sua capacidade de tomar decisões adequadas para uma resolução pacífica do conflito". "Trata-se de uma abordagem mal-educada e funesta", acrescentou. (com Ansa)