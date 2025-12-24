'Comportamento de caubói' - China e Rússia apoiam Maduro contra Trump em reunião de emergência na ONU

...

Publicado em 24/12/2025 às 07:36

Alterado em 24/12/2025 às 07:36

Samuel Reinaldo Moncada Acosta, embaixador venezuelano na ONU, participa de reunião do Conselho de Segurança Foto: Spencer Platt / Getty Images via AFP

A Venezuela acusou nessa terça-feira (23) o governo do presidente americano, Donald Trump, de extorqui-la por meio de um bloqueio a petroleiros alvos de sanções impostas pelos EUA, que já resultou na apreensão de três navios nas últimas semanas. Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU feita a pedido de Caracas discutiu, sem resultados concretos, a crise no Caribe.

“Estamos diante de uma potência que atua à margem do direito internacional, exigindo que nós venezuelanos abandonemos nosso país e o entreguemos [...] Trata-se da maior extorsão de que se tem notícia em nossa história”, afirmou o embaixador chavista Samuel Moncada no Conselho de Segurança da ONU.

Principais aliados do ditador Nicolás Maduro, Rússia e China criticaram duramente a pressão militar e econômica dos Estados Unidos sobre a Venezuela, que chamaram de “comportamento de caubói” e “intimidação”.

O presidente Donald Trump acusa Caracas de usar a venda de petróleo para financiar “o narcoterrorismo, tráfico de pessoas, os assassinatos e sequestros”.

A Venezuela nega envolvimento com o narcotráfico e afirma que Washington busca derrubar seu presidente, Nicolás Maduro, para tomar as reservas de petróleo venezuelanas, as maiores do mundo.

“Os atos cometidos pelos Estados Unidos violam todas as normas fundamentais do direito internacional”, apontou o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, que descreveu o bloqueio como “uma agressão flagrante”.

“A responsabilidade de Washington também se evidencia nas consequências catastróficas dessa atitude de caubói”, acrescentou o embaixador.

“A China se opõe a todos os atos de unilateralismo e intimidação, e apoia todos os países na defesa da sua soberania e da dignidade nacional”, declarou o representante chinês, Sun Lei.

“Os Estados Unidos farão tudo o que estiver em seu poder para proteger nosso hemisfério, nossas fronteiras e o povo americano”, respondeu o embaixador de Washington na ONU, Mike Waltz.

Ele reiterou as acusações de Trump de que “Maduro é um fugitivo procurado pelas autoridades americanas e chefe da organização terrorista estrangeira Cartel de los Soles”.

Especialistas apontam que esse cartel funcionaria mais como uma rede de corrupção permissiva com atividades ilícitas, do que uma organização de tráfico de drogas propriamente dito.

A Casa Branca aumentou para US$ 50 milhões (R$ 278 milhões) a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro. (com informações da AFP)