Egolatria: Trump anuncia nova classe de navios de guerra com seu nome

Trump e assessores na solenidade de anúncio das embarcações: inicialmente, serão construídos dois navios da 'classe Trump', mas esse número poderá aumentar substancialmente no futuro, de acordo com o presidente Foto: Andrew Caballero-Reynolds

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (22) o lançamento de uma nova classe de navios de guerra que levará seu nome, algo extremamente incomum para um presidente em exercício.

Serão "os melhores do mundo", disse o republicano durante uma coletiva de imprensa em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, na qual detalhou que seriam construídos inicialmente dois navios de guerra "Trump Class USS Defiant".

Imagens expostas sobre cavaletes mostraram a futura embarcação no mar e em plena ação.

Trump estimou que a construção dos dois primeiros navios levaria "cerca de dois anos e meio", indicando que essa nova classe contaria mais tarde "rapidamente" com 10 navios e, ao fim do projeto, com de 20 a 25 navios.

"Cada um deles será o maior navio de guerra na história do nosso país" e até "do mundo", declarou o bilionário de 79 anos, que não costuma economizar hipérboles.

Segundo ele, os navios serão equipados com canhões e lasers, e podem portar armas hipersônicas e nucleares.

O presidente disse querer se envolver pessoalmente nos projetos dessas embarcações e descreveu a si mesmo como uma pessoa "muito orientada à estética".

Além disso, afirmou que essa nova classe de navios foi concebida como uma mensagem "para todo o mundo". "Não é para a China. Nós nos damos muito bem com a China", acrescentou sobre o país asiático, que reforçou e modernizou sua própria marinha.