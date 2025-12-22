General russo morre em Moscou na sequência de explosão de bomba

...

Publicado em 22/12/2025 às 12:45

Alterado em 22/12/2025 às 13:06

O general russo Fanil Sarvarov morreu nesta segunda-feira (22), após seu automóvel explodir nas ruas de Moscou.

De acordo com a investigação, um dispositivo explosivo instalado sob o carro e detonado remotamente de manhã.

"Em resultado dos ferimentos sofridos, morreu o chefe do departamento de treinamento operacional do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, o tenente-general Fanil Sarvarov", disse a representante oficial do Comitê de Investigação.

A agência de notícias russa Sputnik informa que "os serviços de inteligência ucranianos" estariam envolvidos no assassinato. "Foi iniciado um processo criminal".

E continua a agência: "Vale destacar que o general morto Sarvarov estava inserido na base de dados do site extremista ucraniano Mirotvorets".

A procuradoria da Rússia declarou que está monitorando a investigação do atentado, por homicídio e tráfico ilícito de explosivos.

Investigadores e especialistas forenses estão interrogando testemunhas e examinando câmeras de segurança. Também estão planejados testes médico-forenses e de explosivos. (com Sputnik Brasil)