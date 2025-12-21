Patriarca de Jerusalém celebra missa de Natal na Faixa de Gaza

Cerimônia liderada por Pizzaballa ocorreu na Igreja da Sagrada Família

Publicado em 21/12/2025 às 12:42

Alterado em 21/12/2025 às 21:47

O cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca de Jerusalém, celebrou neste domingo (21) a tradicional Missa de Natal na Igreja da Sagrada Família, na Faixa de Gaza, concluindo sua visita pastoral natalina à paróquia do enclave palestino.

Durante a sua passagem pela região, o religioso realizou uma ampla visita de reconhecimento ao território, incluindo a área da praia onde estão localizados acampamentos de pessoas deslocadas, recentemente castigados por ventos fortes e pelas chuvas dos últimos dias.

Pizzaballa também fez uma inspeção detalhada da paróquia e de seus arredores, especialmente após os frequentes bombardeios realizados pelas Forças de Defesa de Israel (IDF). O cardeal italiano deverá avaliar as necessidades locais e definir o tipo de ajuda que será oferecida em uma missão posterior.

O padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família de Gaza, afirmou que "é verdade que há muitos caminhões circulando atualmente" no enclave, mas alertou que os veículos "não transportam ajuda humanitária, e sim mercadorias destinadas à venda".

A agência de notícias palestina Wafa informou que três civis morreram neste domingo em ataques de drones israelenses no bairro de Shujaiyya, na Cidade de Gaza. Segundo o veículo de comunicação, mais de 400 pessoas foram mortas no território desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, em 11 de outubro.

Além disso, três mulheres da mesma família foram encontradas mortas após o desabamento de sua casa no bairro de Sheikh Radwan, também na Cidade de Gaza. De acordo com relatos, a residência havia sido atingida durante bombardeios anteriores realizados por Tel Aviv. (com Ansa)