ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Domingo, 21 de Dezembro de 2025

MUNDO

Patriarca de Jerusalém celebra missa de Natal na Faixa de Gaza

Cerimônia liderada por Pizzaballa ocorreu na Igreja da Sagrada Família

Por JB INTERNACIONAL
[email protected]

Publicado em 21/12/2025 às 12:42

Alterado em 21/12/2025 às 21:47

O cardeal Pizzaballa em meio aos fiéis Foto: Ansa/Epa

O cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca de Jerusalém, celebrou neste domingo (21) a tradicional Missa de Natal na Igreja da Sagrada Família, na Faixa de Gaza, concluindo sua visita pastoral natalina à paróquia do enclave palestino.

Durante a sua passagem pela região, o religioso realizou uma ampla visita de reconhecimento ao território, incluindo a área da praia onde estão localizados acampamentos de pessoas deslocadas, recentemente castigados por ventos fortes e pelas chuvas dos últimos dias.

Pizzaballa também fez uma inspeção detalhada da paróquia e de seus arredores, especialmente após os frequentes bombardeios realizados pelas Forças de Defesa de Israel (IDF). O cardeal italiano deverá avaliar as necessidades locais e definir o tipo de ajuda que será oferecida em uma missão posterior.

O padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família de Gaza, afirmou que "é verdade que há muitos caminhões circulando atualmente" no enclave, mas alertou que os veículos "não transportam ajuda humanitária, e sim mercadorias destinadas à venda".

A agência de notícias palestina Wafa informou que três civis morreram neste domingo em ataques de drones israelenses no bairro de Shujaiyya, na Cidade de Gaza. Segundo o veículo de comunicação, mais de 400 pessoas foram mortas no território desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, em 11 de outubro.

Além disso, três mulheres da mesma família foram encontradas mortas após o desabamento de sua casa no bairro de Sheikh Radwan, também na Cidade de Gaza. De acordo com relatos, a residência havia sido atingida durante bombardeios anteriores realizados por Tel Aviv. (com Ansa)

Tags:

jerusalém

missa

natal

Deixe seu comentário