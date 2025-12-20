EUA interditam e apreendem navio na costa venezuelana, segundo autoridades

...

Publicado em 20/12/2025 às 15:20

Alterado em 20/12/2025 às 19:22

Os Estados Unidos estão interditando e apreendendo uma embarcação na costa da Venezuela em águas internacionais, disseram três autoridades norte-americanas à Reuters neste sábado, uma ação que ocorre poucos dias depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou um "bloqueio" de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela.

Essa é a segunda vez nas últimas semanas que os EUA apreendem um navio-tanque perto da Venezuela e ocorre em meio a um grande aumento militar norte-americano na região.

As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, não disseram onde a operação estava ocorrendo, mas acrescentaram que a Guarda Costeira dos EUA estava na liderança.

A Guarda Costeira e o Pentágono encaminharam perguntas à Casa Branca, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Ministério do Petróleo da Venezuela e a empresa estatal de petróleo PDVSA não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

"Estou ordenando um BLOQUEIO TOTAL E COMPLETO DE TODOS OS PETROLEIROS SANCIONADOS que entram e saem da Venezuela", disse Trump na terça-feira.

Nos dias desde que as forças dos EUA apreenderam um petroleiro na costa da Venezuela na semana passada, houve um embargo efetivo, com navios carregados que transportam milhões de barris de petróleo permanecendo em águas venezuelanas em vez de correrem o risco de serem apreendidos.

Desde a primeira apreensão, as exportações de petróleo bruto da Venezuela caíram drasticamente.

Embora muitas embarcações que coletam petróleo na Venezuela estejam sob sanções, outras que transportam o petróleo do país e o petróleo bruto do Irã e da Rússia não foram sancionadas, e algumas empresas, especialmente a Chevron dos EUA, transportam petróleo venezuelano em seus próprios navios autorizados.

A China é a maior compradora do petróleo bruto venezuelano, que responde por cerca de 4% de suas importações, com embarques em dezembro perto de atingir uma média de mais de 600.000 barris por dia, segundo analistas.

Por enquanto, o mercado de petróleo está bem abastecido e há milhões de barris de óleo em navios-tanque na costa da China esperando para serem descarregados. Se o embargo permanecer em vigor por algum tempo, a perda de quase 1 milhão de barris por dia de suprimento de petróleo bruto provavelmente elevará os preços do petróleo.

Desde que os EUA impuseram sanções à Venezuela em 2019, negociadores e refinarias que compram petróleo venezuelano recorreram a uma "frota sombria" de navios-tanque que disfarçam sua localização e a navios sancionados por transportar petróleo iraniano ou russo.

A campanha de pressão de Trump sobre Maduro inclui um aumento da presença militar na região e mais de duas dúzias de ataques militares a embarcações no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe, perto da Venezuela, que mataram pelo menos 100 pessoas.

Trump também disse que os ataques terrestres dos EUA ao país sul-americano começarão em breve.

O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, afirma que o reforço militar dos EUA tem como objetivo derrubá-lo para o país obter o controle dos recursos petrolíferos venezuelanos, que são as maiores reservas de petróleo bruto do mundo. (com Reuters)