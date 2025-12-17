Em entrevista à Vanity Fair, importante assessora de Trump revela tensões na Casa Branca e aponta erros cometidos

...

Publicado em 17/12/2025 às 06:09

Alterado em 17/12/2025 às 07:52

A chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, revelou tensões internas no governo Trump em relação a questões que vão desde a aplicação da lei de imigração até a redução do tamanho do governo, em comentários publicados pela Vanity Fair nesta terça-feira, que pintam um quadro pouco lisonjeiro do papel desempenhado por alguns dos assessores mais próximos do presidente Donald Trump.

Em uma série de 11 entrevistas com o autor Chris Whipple, realizadas durante o primeiro ano de Trump no cargo, Wiles, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca, descreveu o presidente abstêmio como tendo "personalidade de alcoólatra" e um olhar de vingança contra os inimigos percebidos.

"Ele tem a personalidade de um alcoólatra", disse Wiles sobre Trump, explicando que sua criação com um pai alcoólatra a preparou para gerenciar "grandes personalidades". Trump não bebe, observou ela, mas opera com "uma visão de que não há nada que ele não possa fazer. Nada, zero, nada".

Ela também disse que o vice-presidente JD Vance "é um teórico da conspiração há uma década". Ela criticou a maneira como o bilionário Elon Musk desmantelou a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e como a procuradora-geral Pam Bondi respondeu inicialmente à divulgação planejada dos arquivos de Jeffrey Epstein.

A história - que ofereceu uma rara janela para a Casa Branca de Trump a partir de uma assessora de alto escalão conhecida por evitar os holofotes - provocou uma rápida reação de Wiles, Trump e membros seniores do governo, que elogiaram a lealdade e a liderança de Wiles.

Em uma postagem no X, Wiles chamou a matéria da Vanity Fair de "um artigo de ataque com estrutura falsa contra mim e o melhor presidente, equipe da Casa Branca e gabinete da história", dizendo que omitiu um contexto importante e citou-a seletivamente para criar uma narrativa negativa.

Trump, que regularmente descreve Wiles como a "mulher mais poderosa do mundo", disse ao New York Post nesta terça-feira que tem total confiança nela. Ele disse que Wiles estava certa ao descrevê-lo como tendo uma "personalidade de alcoólatra", explicando que ele tem uma personalidade "possessiva e viciante".

Vance também defendeu Wiles, dizendo aos repórteres na Pensilvânia que admira sua consistência e autenticidade com ou sem a presença do presidente.

"Nunca a vi ser desleal ao presidente dos Estados Unidos e isso faz dela a melhor chefe de gabinete da Casa Branca que o presidente poderia pedir", disse ele, observando que ele e Wiles sempre brincaram com o fato de ele ser um teórico da conspiração.

"Às vezes sou um teórico da conspiração, mas só acredito nas teorias da conspiração que são verdadeiras", disse ele.

DECISÃO TARIFÁRIA 'DOLOROSA'

De acordo com as entrevistas, Wiles disse que alertou Trump contra o perdão aos participantes mais violentos do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA e o pressionou a adiar sua decisão sobre tarifas comerciais abrangentes, mas não conseguiu fazê-lo mudar de ideia em nenhum dos casos.

Ela disse que o anúncio de Trump de tarifas sobre os parceiros comerciais dos EUA no início deste ano expôs profundas divisões dentro de sua equipe, acrescentando que a decisão sobre as tarifas "foi mais dolorosa do que eu esperava".

Wiles, que gerenciou a campanha de retorno de Trump em 2024 e tem sido vista como administradora de uma Casa Branca mais disciplinada do que em seu primeiro mandato, disse que não vê seu papel como limitadora do presidente, mas como facilitadora de suas decisões. Ela disse que o fato de ser preterida nunca foi motivo de reclamação, observando que, no final das contas, ela apoiou os resultados finais.

"Houve algumas vezes em que meu voto foi vencido", disse ela. "E se houver um empate, ele ganha."

Wiles também disse que Bondi "errou completamente" ao lidar com os arquivos Epstein, uma coleção de documentos do Departamento de Justiça que detalha a investigação sobre o criminoso sexual já condenado. O escândalo de Epstein tem sido uma dor de cabeça política para Trump há meses, em parte porque ele ampliou as teorias de conspiração sobre o financista em desgraça para seus próprios apoiadores.

Inicialmente, Bondi sugeriu que divulgaria informações incriminatórias sobre a suposta rede de conhecidos de Epstein, mas depois recuou, perturbando a base de direita de Trump.

Bondi disse no X nesta terça-feira que Wiles trabalha incansavelmente para promover a agenda de Trump, acrescentando que qualquer esforço para semear a divisão dentro da administração não teria sucesso e que a equipe permanece unida.

Wiles disse nas entrevistas que havia lido os documentos de Epstein e reconheceu que o nome de Trump está neles, mas que "ele não está nos arquivos fazendo nada de terrível".

A pressão de Trump para que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, fosse processada por alegações de fraude hipotecária talvez tenha sido motivada por sentimentos de vingança contra a autoridade democrata, disse Wiles.

O caso contra James, uma crítica de Trump, "talvez tenha sido a única retribuição", disse Wiles. Ela acrescentou que, embora Trump talvez não acorde pensando em retribuição, "quando houver uma oportunidade, ele a aproveitará".

Wiles disse que ficou chocada com o desmantelamento da USAID por Musk, incluindo seus programas de ajuda global, classificando a abordagem como "não é a maneira que eu faria". Ela disse que confrontou Musk por ter trancado os funcionários fora de seus escritórios, dizendo que nenhuma pessoa sensata poderia considerar eficaz a forma como ele lidou com a agência de ajuda.

Musk dirigiu o Departamento de Eficiência Governamental de Trump, que foi encarregado de reduzir o orçamento e a força de trabalho do governo federal no início do segundo mandato de Trump. Ele não respondeu a um pedido de comentário.

Wiles reconheceu as preocupações com a forma como algumas deportações de imigrantes foram tratadas, dizendo que o processo precisa de uma análise mais detalhada e deve incluir uma "dupla verificação" quando houver incerteza.

Ela não fez objeções às ações de Trump contra a Venezuela, incluindo ataques a barcos suspeitos de transportar drogas, mas sugeriu que seu verdadeiro objetivo é a mudança de regime contra o presidente Nicolás Maduro. Ela observou que qualquer ataque terrestre ordenado por Trump na Venezuela ou na região exigirá a aprovação do Congresso.