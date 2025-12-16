EUA deixam 8 mortos em novo ataque contra embarcações no Pacífico

Operação ocorreu nessa segunda-feira (15) contra suspeitos de narcotráfico

Publicado em 16/12/2025

Alterado em 16/12/2025 às 10:50

.

Os Estados Unidos realizaram ataques contra três embarcações no Pacífico Oriental, próximo à costa da América Latina, resultando na morte de oito pessoas suspeitas de envolvimento com o narcotráfico.



A informação foi divulgada pelo Comando Sul dos EUA em uma publicação na rede social X nesta terça-feira (16).



Segundo o comunicado, a operação ocorreu no último dia 15 de dezembro e foi conduzida pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear, sob a direção de Pete Hegseth.



As ações incluíram "ataques cinéticos letais" contra três embarcações "operadas por organizações terroristas em águas internacionais".



De acordo com informações de inteligência, os barcos transitavam por rotas conhecidas de tráfico de drogas no Pacífico Oriental e estariam envolvidos em atividades de narcotráfico.

Todos seriam operados por organizações classificadas pelos EUA como terroristas.

No total, oito homens foram mortos durante a operação: três na primeira embarcação, dois na segunda e três na terceira.



A ofensiva contra embarcações supostamente ligadas a uma rede internacional de tráfico de drogas acontece no mesmo momento em que o governo de Donald Trump intensifica a pressão sobre a Venezuela, buscando a renúncia do presidente Nicolás Maduro. (com Ansa)