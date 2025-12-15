Com eleição do 'pinochetista' José Antonio Kast no Chile, direita passa a presidir metade dos países da América do Sul

Cerca de 15,7 milhões de eleitores estavam aptos a votar neste segundo turno para decidir entre manter o governo atual ou uma guinada à extrema direita, a primeira desde o retorno da democracia após a ditadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990)

Publicado em 15/12/2025 às 06:01

Alterado em 15/12/2025 às 08:07

O candidato de extrema-direita, José Antonio Kast, venceu o segundo turno da corrida presidencial no Chile. Kast teve 58,18% dos votos, segundo a imprensa local, derrotando a candidata da coalizão governista de esquerda, a comunista Jeannette Jara, que somou 41,82%.

Líder do Partido Republicano e uma das principais figuras da extrema-direita latino-americana, Kast, favorito nas pesquisas, prometeu um “governo de emergência” para combater o crime organizado, enquanto Jara buscava dar continuidade às políticas do governo anterior do esquerdista Gabriel Boric, no qual atuou como Ministra do Trabalho.

Jara já reconhecia a derrota no pleito, assim que os primeiros resultados das eleições presidenciais sinalizavam vantagem expressiva para o ultraconservador, com os eleitores optando por mudanças após anos de crescentes temores com o aumento da criminalidade e da imigração.

Kast, um advogado de 59 anos, será presidente da República entre 11 de março de 2026 e 11 de março de 2030, e terá a missão de estabilizar uma década marcada pelas consequências da pandemia, da promessa fracassada de mudar a Constituição e pelo aumento da insegurança.

O voto nessas eleições era obrigatório e penalidades serão aplicadas àqueles que não votaram.

Lula parabenizou

O presidente Lula publicou o seguinte texto nas redes sociais:

"Cumprimento Jose Antonio Kast por sua eleição à Presidência do Chile e o povo chileno pela sua participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado. Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato. Seguiremos trabalhando com o novo governo chileno em favor do fortalecimento das excelentes relações bilaterais, dos sólidos laços econômico-comerciais que unem Brasil e Chile, pela integração regional e a manutenção da América do Sul como zona de paz."