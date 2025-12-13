Charles III diz que seu tratamento contra câncer pode ser reduzido

Pronunciamento fez parte de uma campanha nacional de conscientização

Publicado em 13/12/2025 às 09:49

Em um pronunciamento transmitido na televisão nesta sexta-feira (12), o rei Charles III declarou que, graças ao diagnóstico precoce, seus tratamentos contra o câncer "poderão ser reduzidos" no próximo ano.

O monarca, de 77 anos, deu mais detalhes sobre sua luta contra a doença em um anúncio que integrou uma campanha nacional de conscientização sobre o câncer.

"Graças ao diagnóstico precoce, à intervenção eficaz e ao cumprimento das orientações médicas, meu próprio cronograma de tratamento contra o câncer poderá ser reduzido no ano que vem", afirmou Charles III.

O discurso foi gravado há duas semanas para uma campanha de arrecadação de fundos destinada à pesquisa e prevenção do câncer, da qual o rei é patrocinador.

O pronunciamento marcou um gesto de maior transparência e disposição de Charles em compartilhar informações com seus súditos sobre o tema, contrastando com o silêncio e a discrição adotados por seus antecessores.

O monarca está atualmente em tratamento contra um câncer de origem não divulgada, diagnosticado no início de 2024. Apesar das boas notícias, o tratamento de Charles ainda não foi concluído. (com Ansa)