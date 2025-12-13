Presidente da Itália diz que Sudão vive pior crise humanitária do mundo

Mattarella afirmou que guerras na Ucrânia e no Oriente Médio 'não ofuscam outras'

Publicado em 13/12/2025 às 09:29

Alterado em 13/12/2025 às 09:29

Apesar da guerra na Ucrânia e da atual situação no Oriente Médio, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, avaliou nesta sexta-feira (12) que o Sudão está enfrentando a crise humanitária mais grave do mundo.

Em um discurso durante um evento, o chefe de Estado mencionou que o país africano já acumula mais de 30 milhões de pessoas precisando de assistência básica e ao menos 12 milhões de deslocados internos.

"O Sudão é onde se desenrola a mais grave crise humanitária do mundo. Penso também na frágil situação de algumas regiões da África Central e do Chifre da África, cujas populações sofrem há muito tempo o impacto não apenas dos conflitos, mas também do tráfico de todos os tipos e da interferência externa", declarou Mattarella.

O mandatário também citou a região do Sahel, que atravessa vários países africanos, e Myanmar, "onde mudanças armadas de governo e retrocessos democráticos deixam populações inteiras reféns da insegurança, da pobreza e do subdesenvolvimento".

Por fim, Mattarella deixou claro que as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio "não ofuscam as outras". (com Ansa)