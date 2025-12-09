Zelensky se reúne com Meloni em meio a périplo pela Europa

Presidente vai enviar a Trump versão revisada de plano de paz

Publicado em 09/12/2025 às 15:48

Alterado em 09/12/2025 às 17:51

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante sua reunião no Palácio Chigi, em Roma, nesta terça-feira (9) Foto: Filippo Attili/Palácio Chigi

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu nesta terça-feira (9), em Roma, com a premiê da Itália, Giorgia Meloni, como parte de um périplo pelas capitais europeias antes de enviar aos Estados Unidos uma versão revisada do plano de paz proposto por Donald Trump.

O encontro no Palácio Chigi, sede do governo italiano, durou cerca de 1h30, e Zelensky foi acompanhado de seu principal negociador, Rustem Umerov, e do ministro das Relações Exteriores Andriy Sybiha.

"Tivemos uma conversa excelente e muito aprofundada sobre todos os aspectos da situação diplomática", escreveu o presidente ucraniano no X. "Apreciamos o papel ativo da Itália ao gerar ideias concretas e definir medidas para nos aproximar da paz", acrescentou.

Zelensky também agradeceu a Meloni por um pacote de ajuda energética, incluindo geradores elétricos, e disse que Kiev "conta muito" com o apoio de Roma na guerra contra a Rússia, enquanto a premiê italiana tem sido uma das líderes mais enfáticas em defesa da Ucrânia.

Pouco antes, o presidente se reuniu com o papa Leão XIV na residência pontifícia de Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, e o convidou para visitar Kiev. "Esse seria um forte sinal de apoio ao nosso povo", declarou ele em seu canal no Telegram.

Já de acordo com comunicado da Santa Sé, o Papa "reiterou a necessidade de continuar o diálogo e renovou sua premente esperança de que as iniciativas diplomáticas em curso possam levar a uma paz justa e duradoura".

Zelensky está em um périplo pelas capitais europeias antes de enviar aos Estados Unidos uma versão revisada do plano de paz proposto pelo presidente Trump, que tem pressionado a Ucrânia a aceitar a oferta o quanto antes, ainda que isso signifique abrir mão dos territórios em disputa com a Rússia — na última segunda-feira (8), o líder ucraniano já havia passado por Londres e Bruxelas.

O plano inicial de Washington continha 28 pontos, como a cessão de todo o Donbass (incluindo áreas ainda não tomadas por Moscou) e o redimensionamento das Forças Armadas de Kiev, porém Zelensky disse que a nova versão é constituída de 20 pontos.

"Não gostamos de tudo o que nossos parceiros [os EUA] nos apresentaram, embora a questão não seja tanto com os americanos, mas sim com os russos. Mas certamente trabalharemos nisso e faremos tudo para enviar nossa posição sobre o assunto aos EUA amanhã à noite [terça-feira]", afirmou Zelensky na última segunda.

Outro entrave são as garantias de segurança que a Ucrânia pede em troca de abrir mão de entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). "A questão crucial é saber o que nossos parceiros estarão dispostos a fazer em caso de uma nova agressão da Rússia. No momento, não recebemos nenhuma resposta para essa pergunta", acrescentou o presidente.

Governo italiano repercute encontro

Após o encontro com Zelensky, Meloni defendeu que a situação em Kiev deve ser resolvida através de uma "paz justa e duradoura". A nota divulgada pelo Palazzo Chigi acrescentou que os líderes "analisaram o progresso do processo de negociação e definiram os próximos passos" das conversas para tentar colocar um fim nas hostilidades no leste europeu.

"Durante as discussões, foi dada igual atenção às questões do estabelecimento de garantias de segurança robustas para prevenir futuras agressões e da manutenção da pressão sobre a Rússia para que esta se junte à mesa de negociações de boa-fé", informou o governo.

A premiê, explicou o comunicado, "reafirmou sua solidariedade ao povo ucraniano e assegurou que a Itália continuará a desempenhar seu papel, também com vistas à futura reconstrução da Ucrânia". (com Ansa)