Zelensky diz que fim de guerra está mais perto do que nunca

Presidente da Ucrânia deu declaração durante visita à Irlanda

Publicado em 02/12/2025 às 12:42

Alterado em 02/12/2025 às 12:42

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça-feira (2) que sua visita à Irlanda representa "um dos momentos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais otimistas", porque "agora, mais do que nunca, há uma chance de acabar com a guerra".

A declaração foi deita durante coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro irlandês, Michael Martin.

Na ocasião, Zelensky mencionou que a versão mais recente do plano de paz, proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, consiste em 20 pontos elaborados em Genebra e na Flórida, embora "algumas questões ainda precisem ser resolvidas".

Segundo o líder ucraniano, há uma oportunidade de encerrar o conflito de maneira "decente e digna", graças aos esforços de mediação dos EUA. Ele também defendeu que chegou a hora de utilizar os recursos russos congelados na Europa para financiar a reconstrução da Ucrânia.

Zelensky enfatizou que um acordo de paz deve garantir que a Rússia não invada o país "pela terceira vez em 10 anos" e que seja responsabilizada pelos atos cometidos, inclusive em um tribunal internacional.

Por fim, o presidente ucraniano disse que aguarda "sinais" dos negociadores dos Estados Unidos, que estão atualmente em Moscou. Relatos da imprensa indicam que Steve Witkoff e Jared Kushner, enviados de Trump, planejam se encontrar com Zelensky após a visita ao território russo.

De acordo com o jornalista Barak Ravid, do portal Axios, os norte-americanos viajarão de Moscou para um país europeu para o encontro com o presidente ucraniano. (com Ansa)