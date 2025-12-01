Netanyahu pede perdão em julgamento de corrupção que já dura anos

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu nesse domingo (30) um perdão presidencial em seu longo julgamento por corrupção, argumentando que o processo criminal atrapalha sua capacidade de governar e que um perdão seria benéfico para o país

Netanyahu compareceu ao tribunal nesta segunda-feira (1º) pela primeira vez desde que pediu perdão ao presidente do país em seu longo processo de corrupção, um pedido apoiado pelo aliado próximo, o presidente dos EUA, Donald Trump.

Políticos da oposição se manifestaram contra o pedido, com alguns argumentando que qualquer perdão deveria ser condicionado ao fato de Netanyahu se aposentar da política e admitir culpa. Outros disseram que o primeiro-ministro precisa primeiro convocar eleições nacionais, que estão programadas para até outubro de 2026, antes de solicitar qualquer perdão.

Naftali Bennett, um ex-primeiro-ministro, afirmou que apoiaria o fim do julgamento se Netanyahu concordasse em se retirar da política "a fim de tirar Israel desse caos".

"Dessa forma, podemos deixar isso para trás, nos unir e reconstruir o país juntos", disse Bennett, que liderou um governo de coalizão que venceu a eleição de 2021, destituindo Netanyahu do cargo. Netanyahu venceu a eleição no ano seguinte para retornar ao poder.

As pesquisas mostram que Bennett é o favorito para chefiar o próximo governo se Netanyahu sair.

Netanyahu, o primeiro-ministro que mais ficou no cargo em Israel, foi indiciado em 2019 por acusações de corrupção, fraude e quebra de confiança após anos de investigações. Seu julgamento começou em 2020.

O primeiro-ministro negou repetidamente qualquer irregularidade e não admitiu culpa em seu pedido de perdão, com os advogados de Netanyahu afirmando que ele acredita que os procedimentos legais, se concluídos, terminariam em uma absolvição completa.

Um pequeno grupo de manifestantes se reuniu do lado de fora da audiência de segunda-feira no tribunal de Tel Aviv, alguns deles vestindo macacões laranja de presidiário e pedindo que Netanyahu vá para a prisão.

Ilana Barzilay, uma das manifestantes do lado de fora do tribunal, disse acreditar ser inaceitável que Netanyahu tenha pedido perdão sem se declarar culpado ou assumir qualquer responsabilidade.

Em uma carta ao presidente Isaac Herzog, divulgada no domingo, os advogados de Netanyahu disseram que as frequentes aparições no tribunal estavam prejudicando a capacidade de governo do primeiro-ministro. Um perdão também seria bom para o país, segundo eles.

Normalmente, os perdões em Israel são concedidos somente após a conclusão dos processos judiciais e a condenação do acusado. Não há precedentes para a concessão de um perdão no meio do julgamento.

"Isso será tratado da maneira mais correta e precisa", disse Herzog em um comunicado na segunda-feira, reconhecendo que o pedido de perdão provocou debate e deixou muitos israelenses inquietos.