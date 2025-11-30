Ações de Trump contra a Venezuela aceleram o declínio dos EUA, diz empresário

...

Publicado em 30/11/2025 às 17:02

Alterado em 30/11/2025 às 17:02

O fundador dos sites de compartilhamento de arquivos Megaupload e Mega, o empresário Kim Schmitz, também conhecido como Kim Dotcom, acredita que as ações do presidente dos EUA, Donald Trump, contra a Venezuela estão "acelerando o declínio dos EUA e fortalecendo a posição dos Brics"."A luta da Venezuela dá combustível aos seus inimigos internos. Trump não aprendeu nada com os erros do passado", escreveu na rede social X.

Nesse sábado (29), o presidente Trump instou todas as companhias aéreas a considerar o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela fechado. Os EUA justificam sua presença militar no Caribe com o combate ao tráfico de drogas. Em setembro e outubro, eles usaram suas Forças Armadas em várias ocasiões para destruir barcos perto da costa da Venezuela que alegadamente transportavam drogas.

O canal de TV NBC informou na quinta-feira que os militares dos EUA estão trabalhando em opções para atacar traficantes de drogas dentro da República Bolivariana.



Em Caracas, essas ações foram vistas como uma provocação destinada a desestabilizar a região e violar os acordos internacionais sobre o status desmilitarizado e livre de armas nucleares do Caribe. (com Sputnik Brasil)