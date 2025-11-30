Papa encerra visita à Turquia com apelo por união de cristãos

Leão XIV embarcou para o Líbano, segunda etapa de viagem

Publicado em 30/11/2025 às 13:29

Alterado em 30/11/2025 às 13:29

O papa Leão XIV concluiu neste domingo (30) sua visita à Turquia e embarcou para o Líbano, segunda etapa de sua primeira viagem internacional desde que assumiu o comando da Igreja Católica, em maio passado.

Roberto Prevost partiu para Beirute em um avião A320 operado pela ITA Airways, após equipes técnicas terem efetuado a troca de um monitor de bordo da aeronave devido a um recall urgente convocado pela fabricante Airbus em função do risco de danos provocados por radiação solar intensa.

A passagem do Papa pela Turquia foi marcada pela visita a Iznik, onde celebrou os 1,7 mil anos do Concílio de Niceia, primeiro evento a resolver controvérsias teológicas no cristianismo primitivo, como a natureza divina de Jesus, e por um passeio na Mesquita Azul de Istambul, apesar de Leão XIV ter se recusado a rezar no principal templo muçulmano do país.

Seus últimos compromissos em Istambul antes de partir para o Líbano foram uma visita à Catedral Armênia Apostólica e a participação na Divina Liturgia no Patriarcado de Constantinopla, que exerce a liderança espiritual dos ortodoxos, como parte dos esforços da Santa Sé para aproximar as diferentes religiões cristãs.

"Houve muitos mal-entendidos e até conflitos entre cristãos de diferentes igrejas no passado, e ainda existem obstáculos que nos impedem de estar em plena comunhão, mas não devemos recuar em nosso compromisso com a unidade", disse Leão XIV em seu discurso para os ortodoxos.

"Neste tempo de conflitos sangrentos e violência, católicos e ortodoxos são chamados a ser construtores da paz", acrescentou.

Já o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu, alertou que os cristãos "não podem ser cúmplices do derramamento de sangue que está ocorrendo na Ucrânia e em outras partes do mundo", tampouco "permanecer indiferentes às injustiças" sofridas pelos mais fracos ou "ignorar os problemas das mudanças climáticas".