Macron cria serviço militar voluntário contra 'ameaças'

Projeto voltado para jovens de 18 e 19 anos terá início em 2026

Publicado em 27/11/2025 às 15:56

Alterado em 28/11/2025 às 20:19

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira (27) a criação de um serviço militar voluntário destinado a jovens entre 18 e 19 anos.

A medida, que terá início no verão europeu de 2026, visa "preparar" o país contra qualquer "perigo".

"Um novo serviço nacional será gradualmente estabelecido a partir do próximo verão [junho de 2026]", declarou Macron durante uma visita à 27ª Brigada de Infantaria de Montanha em Varces, nos Alpes franceses.

Segundo ele, o núcleo envolverá 3 mil pessoas de 18 e 19 anos no próximo verão, antes de atingir a meta de 10 mil, em 2030, e de 50 mil, em 2035.

Para Macron, "o único modo" de evitar um "perigo" é "se preparar", ao invés de "alimentar o medo".

"Neste mundo incerto, onde a força prevalece e a guerra é uma realidade presente, nossa nação não tem o direito de temer, entrar em pânico, estar despreparada ou dividida", declarou o chefe de Estado, acrescentando que "o medo não evita o risco".

"O único modo de evitar ameaças é se preparar, algo que nossas Forças Armadas fazem todos os dias", concluiu o presidente francês. (com Ansa)