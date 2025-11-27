Cúpula de Ouro dos EUA ameaça a segurança no espaço global, denuncia China

Documento divulgado nesta quinta-feira reforça que a China se opõe veementemente a essas iniciativas e exorta os países envolvidos a interromper o desenvolvimento e a implantação de sistemas globais de defesa antimísseis. Além disso, Pequim exige o fim do posicionamento avançado de mísseis e outros armamentos ofensivos

O sistema global de defesa antimísseis Cúpula de Ouro, em desenvolvimento pelos Estados Unidos, representa uma séria ameaça à segurança no espaço sideral, segundo o Livro Branco divulgado nesta quinta-feira (27) pela Assessoria de Imprensa do Conselho de Estado da China.



Na tradição diplomática chinesa, os Livros Brancos são documentos oficiais por meio dos quais o governo apresenta suas posições, políticas ou estratégias sobre temas de interesse nacional ou internacional. Foi nesse formato que Pequim lançou, nesta quinta-feira, o documento intitulado "Controle de armamentos, desarmamento e não proliferação da China na nova era".

"Algumas nações, em busca da segurança absoluta, promovem sem restrições o sistema global de defesa antimísseis Cúpula de Ouro e pretendem colocar armas no espaço sideral, o que representa uma séria ameaça à segurança nesse ambiente", ressalta o comunicado.

Segundo a publicação, esses países também impulsionam o desenvolvimento avançado de sistemas de mísseis de médio alcance na região Ásia-Pacífico e na Europa.

Nesse contexto, o documento argumenta que tais iniciativas comprometem gravemente o equilíbrio estratégico global e a estabilidade internacional.

O documento reforça que a China se opõe veementemente a essas iniciativas e exorta os países envolvidos a interromper o desenvolvimento e a implantação de sistemas globais de defesa antimísseis.

Além disso, Pequim exige o fim do posicionamento avançado de mísseis e outros armamentos ofensivos.

"A China se oporá firmemente a quaisquer ações que ameacem ou prejudiquem seus interesses fundamentais", conclui o comunicado.

Em maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as autoridades norte-americanas definiram a arquitetura de seu sistema de defesa antimísseis Cúpula de Ouro, cujo custo estimado é de cerca de US$ 175 bilhões (R$ 938 bilhões). Ele observou que o sistema integrará componentes terrestres, marítimos e espaciais, com entrada em operação prevista para o final de seu segundo mandato presidencial.



A imprensa estadunidense, citando fontes familiarizadas com o assunto, informou posteriormente que o primeiro grande teste da Cúpula de Ouro está programado para o final de 2028. (com Sputnik Brasil)