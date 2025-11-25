Pesquisas apontam que presidente americano está em sérios apuros

...

Publicado em 25/11/2025 às 11:24

Alterado em 25/11/2025 às 11:41

Pesquisas recentes mostram que os americanos estão cada vez mais insatisfeitos com a forma que Donald Trump tem conduzindo a presidência dos Estados Unidos. O mandatário está em terreno instável em várias áreas-chaves.

Em um levantamento da Fox News, realizado entre os dias 14 e 15 de novembro, constatou-se que 76% dos 1.001 eleitores entrevistados avaliaram Trump negativamente em relação à economia.

De fato, o resultado foi pior do que o obtido pelo ex-presidente Joe Biden, que recebeu avaliações negativas, nesta área, por parte de 70% dos entrevistados.

Pesquisas da Associated Press e do National Opinion Research Center (NORC) apresentaram resultados parecidos, já que apenas 33% dos entrevistados aprovavam a maneira como Trump tem conduzido a economia.

Esta mesma pesquisa, realizada entre 6 e 10 de novembro, constatou que apenas 33% dos cidadãos participantes aprovavam a gestão de Trump no governo federal. Esse número representa uma queda em relação aos 43% registrados oito meses antes, segundo a Newsweek.

Já a pesquisa da Reuters/Ipsos, divulgada em 18 de novembro, revelou que o índice de aprovação geral do presidente caiu para 38%, o mais baixo de seu segundo mandato. A queda foi causada pela paralisação do governo, pelo custo de vida e pelo caso dos arquivos de Jeffrey Epstein.

Nate Silver, um dos melhores pesquisadores de opinião pública americanos em atividade atualmente, utilizou dados agregados de diversas pesquisas recentes para relatar que a aprovação líquida média de Trump caiu para -14, com 42% dos americanos aprovando o presidente e 56% desaprovando. Este é o menor índice de aprovação líquida que Silver registrou para Trump em seu segundo mandato.

Outra pesquisa nacional, no caso realizada pelo Emerson College com 1.000 americanos, entre 4 e 5 de novembro, revelou que a taxa de aprovação de Trump caiu 4 pontos percentuais em um mês, passando de 45% para 41%. Os eleitores independentes foram os principais responsáveis por essa queda expressiva.

“Crucialmente, a desaprovação entre os eleitores independentes indecisos subiu para 51%, ante 44%”, relatou Sam Stevenson, da Newsweek, sobre a pesquisa.

A desaprovação entre os hispânicos, outro grupo indeciso importante, aumentou drasticamente de 39% para 54%.

De acordo com dados recentes do RealClearPolitics, um democrata genérico, ou seja, o político democrata médio, está com cerca de 5 pontos de vantagem sobre um republicano genérico nas pesquisas para as eleições de meio de mandato de 2026.