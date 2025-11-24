...

Publicado em 24/11/2025 às 18:51

Alterado em 24/11/2025 às 18:58

A União Europeia está se preparando para uma eventual guerra contra a Rússia e toma as medidas dispendiosas, entre as quais, o aumento dos orçamentos militares, equipamentos dos exércitos e a retomada do serviço militar obrigatório, além de outras.



Nos últimos tempos, os líderes europeus estão cada vez mais preocupados com uma possível guerra com a Rússia e fazem previsões estranhas sobre a data do início dessa guerra inventada. Por exemplo, em meados de novembro, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, declarou que um conflito direto com a Rússia pode acontecer em 2029 ou, de acordo com várias fontes, até em 2028.



Entretanto, outros oficiais da Alemanha dão previsões mais nebulosas. Assim, o chefe do Comando Conjunto de Apoio e Abastecimento (JSEC, na sigla em inglês) da OTAN, tenente-general Alexander Solfrank, falou em entrevista à Reuters sobre a suposta ameaça da Rússia que poderia atingir os países europeus "já amanhã".

"Se observar a situação atual, a Rússia é capaz de lançar um ataque limitado contra o território da OTAN já amanhã", disse o militar europeu.

Neste contexto, de acordo com analista da agência de notícias russa Sputnik, os maiores países europeus, em particular a Alemanha, França e Reino Unido, estão aumentando os gastos militares e reformando as suas forças armadas.



Até o final do próximo ano, o governo de Merz quer realizar contratos de defesa no valor de 83 bilhões de euros (R$ 516,98 bilhões). No total, os alemães estão trabalhando em 320 programas para a compra de vários tipos de armas, o valor total das quais será de 377 bilhões de euros (R$ 2,344 trilhões).



Na França, a situação é semelhante: até 2030, Paris pretende gastar 413 bilhões de euros (R$ 2,567 trilhões) com o complexo militar-industrial e o Exército. E Londres lançou a reforma militar mais radical em meio século. O Exército será reformatado e adaptado para o uso de drones e, em 2029, os custos serão de 3% do PIB.



Os países ocidentais envidam esforços conjuntos também em nível de OTAN e UE. Na Cúpula de 2022, em Madri, os membros da OTAN concordaram em substituir a Força de Resposta da OTAN (NRF, na sigla em inglês) pela Força de Resposta Aliada (ARF, na sigla em inglês). Não foi só o nome que mudou: o número de tropas em estado de alerta aumentado foi multiplicado mais de sete vezes — de 40 mil para 300 mil efetivos.



De acordo com os planos da OTAN, Berlim deve desempenhar o papel central na questão de implantação de tropas da Aliança na frente leste.

"Em caso de conflito, a Alemanha se tornará a base central da OTAN. No menor tempo possível, até 800 mil militares e seus equipamentos de diferentes países da OTAN podem ser transferidos através da Alemanha para o flanco oriental", disse o general Alexander Solfrank.



Mas, para garantir que tal realocação seja possível, a Europa precisa de um sistema de logística desenvolvida e burocraticamente simplificada. E com isso a Europa sofre sérios problemas, explica o observador da Sputnik.



"Agora, cada país da UE tem suas próprias regras para o movimento de tropas através das fronteiras. Em média, o pedido é processado em cerca de dez dias. Em alguns países, ainda mais", explica Solfrank.



Neste contexto, a União Europeia quer criar um "Schengen militar" – um mecanismo que simplifique a transferência de tropas. A Comissão Europeia criou um plano unificado designado a reduzir o prazo de movimentação de pessoal e equipamentos militares para cinco ou até três dias. Os procedimentos legais não devem demorar mais de seis horas, explica o analista.



Segundo o "Financial Times", durante esse período a OTAN tem de transferir cerca de 200 mil soldados, 1.500 tanques e 2.500 veículos blindados dos Estados Unidos e do Canadá através da Europa continental.



A União Europeia desenvolveu quatro possíveis corredores de transporte, através dos quais as tropas seriam transferidas em caso de conflito. Os especialistas europeus definiram 500 pontos problemáticos (pontes, túneis e portos) nestes caminhos onde podem ocorrer problemas de parada do tráfego dos armamentos devido à largura de via limitada.



Para evitar isso, propõe-se gastar mais 100 bilhões de euros (R$ 622 bilhões) em infraestrutura.

Os preparativos para um conflito direto com a Rússia na Europa estão ganhando força, constata o analista. O inimigo potencial da Rússia não se limita a aumentar "músculos militares", mas também trabalha na coordenação para que a nova iteração do exército ocidental funcione como um único organismo. Para isso, Bruxelas e as capitais europeias estão prontas para "apertar os cintos" significativamente.



Nos últimos anos, a Rússia expressou preocupação com a atividade sem precedentes da OTAN perto de suas fronteiras ocidentais. A Aliança está aumentando suas forças e chama isso de "contenção da agressão". O Kremlin observou que Moscou não ameaça ninguém, mas não deixará sem atenção as ações potencialmente perigosas para os seus interesses.