O comentário nada enfático de Donald Trump sobre a prisão de Bolsonaro

22/11/2025

22/11/2025

Por Glauco Faria - Atendendo a jornalistas no jardim da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu a questionamento feito sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tarde deste sábado (22).

"O quê? Não sei nada sobre isso. Não ouvi falar. Foi o que aconteceu? É uma pena", disse ele, em uma fala rápida.

Em entrevista ao site Metrópoles concedida neste sábado (22), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de decretar a prisão preventiva de Bolsonaro representa uma “provocação” direta a Trump e ao secretário de Estado republicano Marco Rubio.

Contudo, a gestão Trump tem demonstrado não estar mais tão próxima à família Bolsonaro Prova disso foi o anúncio da suspensão, da parte dos Estados Unidos, das tarifas de 40% sobre alguns produtos agrícolas do Brasil, feito nesta quinta-feira (20).