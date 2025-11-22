Volodymyr Zelensky insinua que plano de Trump fere 'dignidade'

Presidente dos EUA deu prazo até 27/11 para Ucrânia aceitar oferta

Publicado em 22/11/2025 às 14:21

Alterado em 22/11/2025 às 14:21

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira (21) que o país está diante de uma encruzilhada e insinuou que aceitar o plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, significaria abrir mão da "dignidade" nacional.

O mandatário fez um pronunciamento à nação, em meio às pressões da Casa Branca para aceitar um acordo que representaria perdas territoriais, anistia para Moscou e o fim do anseio de entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Estamos agora em um dos momentos mais difíceis da nossa história. A pressão sobre a Ucrânia está no auge", declarou Zelensky em seu discurso.

"A Ucrânia pode se encontrar agora diante de uma escolha muito difícil: ou a perda de sua dignidade, ou o risco de perder um parceiro crucial; ou os 28 pontos [do plano de paz de Trump], ou um inverno extremamente difícil, o mais difícil", acrescentou o presidente.

Segundo ele, os interesses ucranianos precisam ser "levados em consideração", e Kiev trabalhará "com calma com a América e todos os parceiros". "Não daremos nenhum motivo para o inimigo dizer que a Ucrânia não quer a paz e não está pronta para a diplomacia", prometeu.

Zelensky também fez um apelo por união nacional, na esteira do terremoto político causado pelo escândalo de corrupção que derrubou ministros e altos dirigentes nos últimos dias.

"Precisamos nos unir, parar com as bobagens e com os jogos políticos. O Estado tem de funcionar, o Parlamento de um país em guerra precisa trabalhar de forma eficaz", salientou.

A divulgação de detalhes do plano de Trump provocou alarme na Europa e ligações de última hora para tentar propor alternativas menos draconianas para Kiev.

A proposta americana estabelece que a Ucrânia cederá toda a região da Bacia do Don (Donbass), incluindo as províncias de Donetsk e Lugansk, à Rússia e limitará seu exército a 600 mil efetivos.

Além disso, prevê anistia para os dois países, o que impediria que dirigentes russos sejam processados por crimes de guerra, e um pacto de não agressão entre Europa, Rússia e Ucrânia, determinando que todas as "ambiguidades" dos últimos 30 anos sejam consideradas "resolvidas".

O plano de Trump ainda fixa a realização de eleições para a sucessão de Zelensky em até 100 dias após a assinatura do acordo e coloca a usina de Zaporizhzhia, maior central nuclear da Europa, sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea), com a eletricidade distribuída igualmente entre Ucrânia e Rússia.

Nenhum soldado da Otan seria enviado para o território ucraniano, enquanto Kiev abriria mão definitivamente de entrar na aliança militar. Em troca, a Ucrânia obteria "garantias de segurança" contra eventuais futuros ataques de Moscou, incluindo a presença de um esquadrão de caças europeus na vizinha Polônia.

Nesse esquema, uma agressão contra Kiev seria tratada como um ataque a "toda a comunidade transatlântica". Trump, no entanto, pressiona Zelensky a aceitar a oferta rapidamente e deu prazo até 27 de novembro.

"Quinta-feira [27] é o dia certo para nós", declarou o mandatário à Fox News, em referência ao Dia de Ação de Graças, uma das principais datas comemorativas dos EUA. (com Ansa)