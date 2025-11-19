Trump pede a revogação das licenças de transmissão da ABC após pergunta de repórter sobre o caso Epstein

...

Publicado em 19/11/2025 às 08:36

Alterado em 19/11/2025 às 08:36

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (18) que as licenças de transmissão usadas pelas afiliadas da ABC, da Walt Disney, deveriam ser "retiradas" depois que ele discordou de uma pergunta feita por uma repórter da rede.

Trump fez o comentário depois que uma repórter da ABC News perguntou a Trump sobre o escândalo político de Jeffrey Epstein durante um evento no Salão Oval com o príncipe herdeiro saudita.

"Acho que a licença deveria ser retirada da ABC, porque suas notícias são tão falsas e tão erradas", disse Trump.

Os comentários de Trump foram seu último esforço para pressionar os órgãos reguladores a visar um meio de comunicação que atraiu sua ira, mas até agora ele teve pouco sucesso.

Trump elogiou o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), Brendan Carr, que ele indicou para liderar a agência em janeiro. "Ele deveria dar uma olhada nisso", disse Trump sobre a remoção das licenças.

Carr visitou Trump na Flórida neste fim de semana, de acordo com uma publicação de Carr na mídia social.

É a segunda vez nos últimos meses que a ABC aparece na mira de Trump.

Em setembro, Trump elogiou o republicano Carr depois que ele pressionou as emissoras a tirar do ar o apresentador de talk show noturno da ABC Jimmy Kimmel, depois que Kimmel fez comentários sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. Trump também sugeriu que as licenças das emissoras deveriam ser retiradas.

Trump pediu repetidamente à FCC que revogasse as licenças das emissoras da ABC e da NBC, de propriedade da Comcast, e que as cobrasse pelo uso das ondas de rádio públicas.

A FCC, uma agência federal independente, emite licenças de oito anos para estações de transmissão individuais, não para redes. A FCC pode revogar uma licença com base em um padrão de interesse público raramente utilizado, mas não o faz há mais de quatro décadas.

A comissária democrata da FCC, Anna Gomez, rejeitou as ameaças de Trump. "A FCC não pode decidir se a cobertura jornalística dos que estão no poder é aceitável", disse Gomez. "Ela não tem nem a autoridade legal nem o direito constitucional de perseguir as emissoras por seu jornalismo. Essas ameaças soam sombrias, mas são vazias."

Neste mês, Trump pediu à NBC que demitisse o apresentador de talk show Seth Meyers e criticou um monólogo satírico do apresentador.

Em julho, a FCC aprovou a fusão de US$8,4 bilhões entre a Paramount Global, controladora da CBS, e a Skydance Media, depois que a Skydance concordou em garantir que a programação de notícias e entretenimento da CBS não seja tendenciosa e em contratar um ombudsman por pelo menos dois anos para analisar as reclamações e encerrar os programas de diversidade.

A aprovação ocorreu pouco depois que a Paramount concordou em pagar US$16 milhões para encerrar o processo de Trump contra a CBS por causa da edição de uma entrevista do programa "60 Minutes" com sua adversária democrata Kamala Harris. Os democratas da Câmara estão investigando.

Em janeiro, Carr havia reintegrado as reclamações sobre a entrevista de Kamala à CBS, sobre como a ABC News moderou o debate televisivo pré-eleitoral entre o então presidente norte-americano, Joe Biden, e Trump, e sobre a NBC, de propriedade da Comcast, por permitir que Kamala aparecesse no "Saturday Night Live" pouco antes da eleição.

O primeiro presidente da FCC de Trump, Ajit Pai, em 2017, rejeitou os pedidos de Trump para revogar as licenças da NBC devido ao conteúdo de uma reportagem, dizendo que a agência "não tem autoridade para revogar a licença de uma estação de transmissão com base no conteúdo".

(com Reuters)