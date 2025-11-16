Papa almoça com pobres e recorda Francisco no Vaticano

Leão XIV se reuniu com milhares de pessoas na Sala Paulo VI

Publicado em 16/11/2025 às 11:29

Alterado em 16/11/2025 às 13:05

Por ocasião do Jubileu dos Pobres, o papa Leão XIV almoçou neste domingo (16) com milhares de pessoas na Sala Paulo VI, no Vaticano, e recordou seu antecessor, Francisco, durante o evento.

"Com grande alegria nos reunimos esta tarde para o almoço no Dia dos Pobres, tão desejado por nosso amado e meu predecessor, o papa Francisco. Uma calorosa salva de palmas para o papa Francisco", disse o pontífice americano.

O cardápio do almoço, que reuniu aproximadamente 1,3 mil pessoas, incluiu lasanha com legumes, filé de frango à milanesa, legumes assados e sobremesa.

"Demos também a bênção do Senhor às muitas pessoas que sofrem com a violência, a guerra e a fome; e que possamos celebrar hoje esta festa em espírito de fraternidade", acrescentou o religioso.

Em sua homilia, Robert Francis Prevost pediu aos líderes mundiais que "escutem o clamor dos pobres", especialmente os países envolvidos em conflitos armados.

"A pobreza desafia os cristãos, mas também desafia todos aqueles que ocupam posições de responsabilidade na sociedade. Não pode haver paz sem justiça, e os pobres nos lembram disso de inúmeras maneiras: com sua migração e com seu clamor, tantas vezes sufocado pelo mito do bem-estar e do progresso que não contempla a todos e, de fato, esquece muitos, deixando-os à própria sorte", afirmou Leão XIV.

O líder da Igreja Católica também expressou gratidão aos trabalhadores voluntários que se dedicam a "aliviar as condições dos mais pobres" e incentivou todos a serem "uma consciência cada vez mais crítica na sociedade".

"Nas perseguições, sofrimentos, dificuldades e opressões da vida e da sociedade, Deus não nos deixa sozinhos. Diante de nossa pequenez e pobreza, Ele nos olha como a ninguém mais e nos ama com amor eterno", disse.

O pontífice dedicou ainda parte da homilia para falar sobre a solidão, um problema que afeta diversas pessoas ao redor do mundo, especialmente os jovens.

"Devemos estar atentos aos outros, onde quer que estejamos, transmitindo essa atitude na família, vivendo-a concretamente nos locais de trabalho e estudo, nas diferentes comunidades, no mundo digital, em todos os ambientes, esforçando-nos por ir além e tornando-nos testemunhas da ternura de Deus", concluiu.