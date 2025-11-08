ºC   ºC
Sábado, 08 de Novembro de 2025

MUNDO

Rodrigo Paz toma posse como novo presidente da Bolívia

Mais de 60 delegações internacionais participaram da cerimônia

Por JB INTERNACIONAL
Publicado em 08/11/2025 às 15:58

Alterado em 08/11/2025 às 16:00

Rodrigo Paz toma posse como presidente da Bolívia Foto: Ansa/Epa

O conservador Rodrigo Paz Pereira tomou posse neste sábado (8) como novo presidente da Bolívia, marcando uma mudança de rota no país andino após duas décadas de socialismo no poder.

O líder do Partido Democrata Cristão (PDC), eleito no segundo turno, em 19 de outubro, com 55% dos votos, recebeu a faixa e a medalha presidencial em uma cerimônia que contou com mais de 60 delegações internacionais, incluindo do Brasil, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Já os Estados Unidos foram representados pelo subsecretário do Departamento de Estado, Christopher Landau, após Paz ter normalizado as relações com Washington, interrompidas em 2008.

O novo presidente herda uma economia frágil, marcada pela escassez de dólares e combustíveis e por uma inflação superior a 20% ao ano. Paz promete implantar um modelo de "capitalismo para todos", com incentivos a pequenas empresas, redução de tarifas de importação e maior abertura a investimentos estrangeiros.

Para isso, poderá contar com uma Assembleia Legislativa dominada por forças liberais e pró-mercado. (com Ansa)

