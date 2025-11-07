Trump cogita encontro com Putin e avalia isenção à Hungria

Presidente americano recebeu o premiê húngaro na Casa Branca

Publicado em 07/11/2025 às 16:55

Alterado em 07/11/2025 às 16:56

"O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou nesta sexta-feira (7) a possibilidade de se encontrar futuramente com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, e considerou conceder à Hungria uma isenção nas sanções ao petróleo de Moscou.

As declarações do republicano foram feitas logo após a chegada do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, à Casa Branca para uma visita oficial.

"Sempre existe a possibilidade. Caso houvesse um encontro com Putin, eu gostaria que fosse em Budapeste", disse o líder americano.

Trump acrescentou que está "avaliando a possibilidade" de conceder à Hungria uma isenção das sanções ao petróleo russo, argumentando que o país europeu "não tem outra opção".

"Estou analisando essa questão porque é muito difícil para Orbán obter petróleo e gás de outras regiões. Como você sabe, eles não têm a vantagem de ter acesso ao mar", declarou Trump.

O primeiro-ministro húngaro, por sua vez, afirmou que explicaria ao magnata "quais seriam as consequências para a economia húngara caso deixasse de comprar petróleo e gás da Rússia". Orbán também afirmou que sua visita a Washington marcará uma "era de ouro" nas relações entre os dois países.

Durante o encontro, Trump acusou a União Europeia de cometer "erros graves" na política migratória e reiterou que Orbán é um "grande líder respeitado por todos".

"A Europa cometeu erros graves em relação à imigração, o que a está prejudicando seriamente, enquanto Orbán não. Tenho uma ótima relação com todos os líderes europeus, mas quero dizer a eles que devem respeitar Orbán e a Hungria", concluiu o presidente americano.