Presidente do México sofre assédio sexual nas ruas de capital

Vídeo mostra homem tocando Sheinbaum sem consentimento

Publicado em 05/11/2025 às 12:00

Alterado em 05/11/2025 às 12:00

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi vítima de assédio sexual enquanto caminhava pelas ruas da Cidade do México na tarde de terça-feira (4).

O homem que cometeu o ato foi preso.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o exato momento em que um homem se aproxima de Sheinbaum, a abraça, tenta beijar seu pescoço e enquanto é afastado por um segurança, ainda tenta tocar seus seios. A líder mexicana tanta se afastar de forma gentil. Um funcionário da chefe de Estado informou que ele foi detido.

A cena viralizou no universo virtual. Mulheres, políticos, ativistas e jornalistas condenaram o ato.

A chefe do Ministério da Mulher — um departamento criado por Sheinbaum — comentou a importunação sexual.

"Condenamos o ato que nossa presidente sofreu", disse a ministra Citlali Hernández em uma publicação no X, na qual também criticou o que chamou de "atitudes machistas que normalizam intrusões indesejadas no espaço pessoal e nos corpos das mulheres".

Já a coordenadora do Movimento Cidadão na Câmara dos Deputados, Ivonne Ortega, destacou "o nível de insegurança em que as mulheres vivem neste país".

O incidente vivenciado por Sheinbaum evidencia um problema latente no México. Cerca de 70% das mexicanas com 15 anos ou mais sofrem pelo menos um episódio de assédio sexual ao longo da vida, segundo dados da ONU Mulheres.