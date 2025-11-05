ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Quarta, 05 de Novembro de 2025

MUNDO

Presidente do México sofre assédio sexual nas ruas de capital

Vídeo mostra homem tocando Sheinbaum sem consentimento

Por JB INTERNACIONAL
[email protected]

Publicado em 05/11/2025 às 12:00

Alterado em 05/11/2025 às 12:00

Claudia Sheinbaum Foto: Ansa/Epa

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi vítima de assédio sexual enquanto caminhava pelas ruas da Cidade do México na tarde de terça-feira (4).

O homem que cometeu o ato foi preso.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o exato momento em que um homem se aproxima de Sheinbaum, a abraça, tenta beijar seu pescoço e enquanto é afastado por um segurança, ainda tenta tocar seus seios. A líder mexicana tanta se afastar de forma gentil. Um funcionário da chefe de Estado informou que ele foi detido.

A cena viralizou no universo virtual. Mulheres, políticos, ativistas e jornalistas condenaram o ato.

A chefe do Ministério da Mulher — um departamento criado por Sheinbaum — comentou a importunação sexual.

"Condenamos o ato que nossa presidente sofreu", disse a ministra Citlali Hernández em uma publicação no X, na qual também criticou o que chamou de "atitudes machistas que normalizam intrusões indesejadas no espaço pessoal e nos corpos das mulheres".

Já a coordenadora do Movimento Cidadão na Câmara dos Deputados, Ivonne Ortega, destacou "o nível de insegurança em que as mulheres vivem neste país".

O incidente vivenciado por Sheinbaum evidencia um problema latente no México. Cerca de 70% das mexicanas com 15 anos ou mais sofrem pelo menos um episódio de assédio sexual ao longo da vida, segundo dados da ONU Mulheres.

Tags:

assédio

assédio sexual

ruas

sexual

Deixe seu comentário