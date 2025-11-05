'ATERRORIZANDO UM DÉSPOTA': Democratas vencem as primeiras grandes eleições do segundo mandato de Trump

...

Publicado em 05/11/2025 às 06:59

Alterado em 05/11/2025 às 08:20

Os democratas venceram uma série de disputas nesta terça-feira (4) nas primeiras grandes eleições desde que Donald Trump recuperou a presidência, elevando uma nova geração de líderes e dando ao partido sitiado uma injeção de impulso antes das eleições parlamentares do ano que vem.



Na cidade de Nova York, Zohran Mamdani, um socialista de 34 anos, venceu a corrida para prefeito, coroando uma ascensão meteórica e improvável de um legislador estadual anônimo a uma das figuras democratas mais visíveis do país. E na Virgínia e em Nova Jersey, os democratas moderados Abigail Spanberger, 46, e Mikie Sherrill, 53, venceram suas eleições para governador com lideranças dominantes, respectivamente.

"Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que lhe deu origem. E se há alguma maneira de aterrorizar um déspota, é desmantelando as próprias condições que lhe permitiram acumular poder", disse Mamdani a uma multidão barulhenta de apoiadores. "Então, Donald Trump, já que sei que você está assistindo, tenho quatro palavras para você: aumente o volume."



As disputas de terça-feira ofereceram um barômetro de como os americanos estão respondendo aos tumultuados nove meses de Trump no cargo. As disputas também serviram como um teste para diferentes manuais de campanha democrata antes de 2026, com o partido bloqueado fora do poder em Washington e ainda tentando abrir um caminho para sair do deserto político.

Dito isso, a eleição de meio de mandato está a um ano de distância, uma eternidade na era Trump, e as pesquisas de opinião mostram que a marca democrata continua amplamente impopular, mesmo com o índice de aprovação de Trump diminuindo. As disputas mais observadas na terça-feira também se desenrolaram em regiões de tendência democrata que não apoiaram Trump na eleição presidencial do ano passado.



Talvez o maior impulso prático para os democratas nessa terça-feira tenha saído da Califórnia, onde os eleitores aprovaram um plano para redesenhar o mapa congressional do estado a favor do partido, expandindo uma batalha nacional sobre o redistritamento que moldará a corrida para a Câmara dos Deputados dos EUA.



Os candidatos vencedores na terça-feira podem reenergizar e inspirar mais engajamento dos eleitores democratas, muitos dos quais clamam por novos rostos na vanguarda do partido. O comparecimento às urnas na corrida para prefeito de Nova York foi o mais alto desde pelo menos 1969.

Todos os três candidatos democratas enfatizaram questões econômicas, particularmente acessibilidade, uma questão que continua sendo uma prioridade para a maioria dos eleitores. Mas Spanberger e Sherrill vêm da ala moderada do partido, enquanto Mamdani usou uma campanha insurgente alimentada por vídeos virais para se apresentar como um progressista descarado nos moldes do senador Bernie Sanders e da deputada Alexandria Ocasio-Cortez.



Mamdani, que se tornará o primeiro prefeito muçulmano da maior cidade dos EUA, sobreviveu ao ex-governador democrata Andrew Cuomo, de 67 anos, que concorreu como independente depois de perder a indicação para Mamdani no início deste ano. Cuomo, que renunciou ao cargo de governador há quatro anos após alegações de assédio sexual que ele negou, retratou Mamdani como um esquerdista radical cujas propostas eram impraticáveis e perigosas.



Mamdani pediu o aumento dos impostos sobre as empresas e os ricos para pagar por políticas ambiciosas de esquerda, como aluguéis congelados, creches gratuitas e ônibus urbanos gratuitos. Os executivos de Wall Street expressaram preocupação em colocar um socialista democrático no comando da capital financeira do mundo.



Os republicanos já sinalizaram que pretendem apresentar Mamdani como o rosto do Partido Democrata. Trump rotulou incorretamente Mamdani de "comunista" e prometeu cortar o financiamento para a cidade em resposta à ascensão de Mamdani.

Em um post de mídia social na noite de terça-feira, Trump culpou as perdas pelo fato de seu nome não estar na cédula e por uma paralisação do governo federal em andamento.



TRUMP PAIRA SOBRE AS CORRIDAS

Spanberger, que derrotou o vice-governador republicano Winsome Earle-Sears, substituirá o governador republicano Glenn Youngkin na Virgínia. Sherrill, de Nova Jersey, derrotou o republicano Jack Ciattarelli e sucederá o governador democrata Phil Murphy.



Tanto Sherrill quanto Spanberger procuraram vincular seus oponentes a Trump em um esforço para aproveitar a frustração entre os eleitores democratas e independentes sobre seu mandato caótico.

"Enviamos uma mensagem ao mundo de que em 2025 a Virgínia escolheu o pragmatismo em vez do partidarismo", disse Spanberger em seu discurso de vitória. "Escolhemos nossa comunidade em vez do caos."



Trump deu a ambos os candidatos um pouco de força durante a paralisação do governo em andamento.

Seu governo ameaçou demitir funcionários federais - uma medida com um impacto descomunal na Virgínia, um estado adjacente a Washington, D.C., e lar de muitos funcionários do governo. Ele congelou bilhões em financiamento para um novo túnel de trem no rio Hudson, um projeto crítico para a grande população de passageiros de Nova Jersey.

Em entrevistas nas seções eleitorais da Virgínia na terça-feira, alguns eleitores disseram que as políticas mais controversas de Trump estavam em suas mentes, incluindo seus esforços para deportar imigrantes que entraram ilegalmente nos EUA e impor tarifas caras sobre as importações de produtos estrangeiros, cuja legalidade está sendo avaliada pela Suprema Corte dos EUA nesta semana.



Juan Benitez, um gerente de restaurante de 25 anos que se descreve como independente votando pela primeira vez, apoiou todos os candidatos democratas da Virgínia, citando sua oposição às políticas de imigração de Trump e à paralisação do governo que ele atribuiu ao presidente.



Para os republicanos, as eleições de terça-feira serviram como um teste para saber se os eleitores que impulsionaram a vitória de Trump em 2024 ainda aparecerão quando ele não estiver na cédula.



Mas Ciattarelli e Earle-Sears, ambos concorrendo em estados de tendência democrata, enfrentaram um enigma: criticar Trump corria o risco de perder seus apoiadores, mas abraçá-lo muito de perto poderia ter alienado eleitores moderados e independentes que desaprovam suas políticas. (com agência Reuteres)