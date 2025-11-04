Eleições em Nova York, com muçulmano democrata, Nova Jersey e Virgínia desafiam popularidade de Trump

...

Publicado em 04/11/2025 às 09:37

Alterado em 04/11/2025 às 09:47

O candidato à prefeitura de Nova York, Zohran Mamdani, o senador Bernie Sanders e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez no palco durante o comício 'Nova York não está à venda', no Estádio Forest Hills, no bairro do Queens, em Nova York Foto: Reuters/Eduardo Munoz

Os eleitores de Nova Jersey e Virgínia escolherão seus próximos governadores nesta terça-feira em duas disputas que servirão como um indicador inicial da resposta do eleitorado norte-americano aos nove meses de mandato do presidente Donald Trump.



Enquanto isso, na corrida para prefeito da cidade de Nova York, o candidato democrata Zohran Mamdani, um socialista de 34 anos, enfrenta o ex-governador democrata Andrew Cuomo, de 67 anos, que está concorrendo como independente. A campanha expôs as divisões geracionais e ideológicas do Partido Democrata enquanto busca reabilitar sua marca hoje danificada.

E na Califórnia, os eleitores decidirão se darão aos legisladores democratas o poder de redesenhar o mapa do Congresso do estado, expandindo uma batalha nacional sobre o redistritamento que pode determinar qual partido controla a Câmara dos Deputados dos EUA após as eleições de meio de mandato do próximo ano.



As urnas fecham primeiro na Virgínia às 19h, seguidas por Nova Jersey, Nova York e Califórnia durante a noite.



Os democratas, em particular, estarão observando atentamente os resultados desta terça-feira, com o partido fora do poder em Washington e lutando para encontrar um consenso sobre o melhor caminho para sair do deserto político.

Ressaltando as apostas para os democratas, o ex-presidente Barack Obama - ainda a figura mais popular do partido - encabeçou comícios de 11 horas no fim de semana em Nova Jersey e Virgínia, exortando os eleitores a eleger democratas para combater o que ele chamou de "ilegalidade" do republicano Trump.



"O estado do Partido Democrata é ruim", disse Larry Sabato, diretor do Centro de Política da Universidade da Virgínia. "Eles precisam de tanto incentivo quanto puderem".



O entusiasmo dos eleitores parece alto.



Mais de 3 milhões de pessoas votaram antecipadamente na Virgínia, Nova York e Nova Jersey, em cada caso excedendo em muito os totais de quatro anos atrás. Na cidade de Nova York, foram 735 mil cédulas, de acordo com o conselho eleitoral da cidade, mais de quatro vezes o número de 2021.



A corrida de Nova Jersey emergiu como a campanha mais disputada, com pesquisas de opinião mostrando a democrata Mikie Sherrill, congressista e ex-piloto da Marinha, com uma vantagem estreita sobre seu adversário republicano, o ex-legislador estadual e proprietário de uma pequena empresa Jack Ciattarelli.

A campanha quebrou recordes de gastos em todo o estado, com ambos os partidos nacionais despejando milhões de dólares na corrida.



As outras corridas da noite parecem menos competitivas. Na Virgínia, a ex-deputada democrata Abigail Spanberger tem uma vantagem confortável sobre o vice-governador republicano Winsome Earle-Sears, de acordo com pesquisas de opinião.



Mamdani também liderou por dois dígitos sobre Cuomo, com o candidato republicano Curtis Sliwa, 71, em um distante terceiro lugar na maioria das pesquisas de opinião. A medida eleitoral da Califórnia, a Proposição 50, que instalaria um novo mapa do Congresso apoiado pelos democratas, que visa virar cinco cadeiras republicanas em resposta a um movimento semelhante do Texas, também deve ser aprovada.



TRUMP PESA NAS CORRIDAS

Com certeza, embora os resultados desta terça-feira ofereçam algumas dicas sobre o humor dos eleitores americanos, as eleições de meio de mandato estão a um ano de distância, uma eternidade na era Trump.

"O contraste que você ouve nessas eleições é semelhante ao que você pode ouvir daqui a um ano", disse Jesse Ferguson, estrategista democrata. "Normalmente, o quadro dessas eleições é aquele com o qual podemos aprender, mesmo que os resultados não sejam automaticamente preditivos."



Além disso, as corridas para o Congresso se desenrolarão em todos os 50 estados, em distritos republicanos e democratas.



"Não há nada que vá acontecer na Virgínia ou em Nova Jersey que nos diga muito sobre o que acontecerá em um distrito congressional no Missouri ou em uma corrida para o Senado no Maine", disse Douglas Heye, um estrategista republicano.



Para os democratas, os candidatos desta terça-feira oferecem uma chance de avaliar diferentes manuais.



Spanberger e Sherrill, ambos democratas moderados com experiência em segurança nacional, colocaram Trump na frente e no centro de suas campanhas, buscando aproveitar a raiva contra a agenda sem restrições do presidente. Trump deu a cada um um pouco de força recente durante a paralisação do governo, congelando bilhões de dólares em financiamento para um túnel ferroviário extremamente necessário entre Nova Jersey e Nova York e ameaçando demitir funcionários federais, muitos dos quais vivem na Virgínia.



Mamdani, que comanda uma campanha insurgente, propôs políticas de esquerda mais ambiciosas, incluindo o congelamento dos aluguéis de quase um milhão de apartamentos, a tributação dos ricos e a gratuidade do serviço de ônibus da cidade.



Na noite dessa segunda-feira (3), Trump endossou Cuomo, pedindo aos apoiadores que votem no ex-governador e repetindo sua ameaça de cortar fundos federais para sua cidade natal se Mamdani vencer.

Apesar de suas diferenças ideológicas, todos os três indicados se concentraram incansavelmente no custo de vida, uma questão que permaneceu na mente dos eleitores após a eleição presidencial do ano passado.



"Seja na cidade de Nova York, seja na Virgínia, seja em Nova Jersey - francamente, em todo o país - os candidatos democratas estão focados na economia, focados na acessibilidade, focados nas questões que estão realmente causando ansiedade neste país agora", disse Ken Martin, presidente do Comitê Nacional Democrata, em entrevista à Reuters.



Para os republicanos, as eleições desta terça-feira testarão se os eleitores que impulsionaram a vitória de Trump em 2024 ainda aparecerão quando ele não estiver na cédula.



Em Nova Jersey, Ciattarelli fez campanha extensivamente em áreas tradicionalmente democratas, buscando replicar as incursões que Trump fez com os eleitores negros e latinos em 2024.



Mas tanto ele quanto Earle-Sears, cada um concorrendo em estados de tendência democrata, enfrentaram um enigma difícil: criticar Trump corre o risco de perder seus apoiadores, mas abraçá-lo muito de perto pode alienar eleitores moderados e independentes que desaprovam suas políticas.



Trump continua impopular - 57% dos americanos desaprovam seu desempenho no trabalho, mostra uma pesquisa Reuters/Ipsos. Mas os democratas não estão necessariamente ganhando apoio como resultado: os entrevistados estavam igualmente divididos sobre se favoreceriam democratas ou republicanos em 2026. (com agência Reuters)