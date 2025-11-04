Príncipe William ajudará defensores indígenas da Amazônia

...

Publicado em 04/11/2025 às 08:31

Alterado em 04/11/2025 às 08:31

Príncipe William se encontra com salva-vidas e seus alunos na praia de Copacabana, nessa segunda-feira (3) Foto: Reuters/Ricardo Moraes

O príncipe William, do Reino Unido, anunciará na terça-feira uma nova iniciativa destinada a apoiar as comunidades indígenas e os ativistas ambientais que frequentemente arriscam suas vidas para proteger a floresta amazônica brasileira.

William, que está no Brasil para a cerimônia de entrega de seu prêmio ambiental multimilionário, disse que as comunidades há muito tempo protegem os ecossistemas vitais do mundo, mas suas vidas e terras enfrentam ameaças crescentes.

"Se quisermos levar a sério o combate à crise climática e a restauração da natureza, devemos estar ao lado daqueles que a defendem", disse o príncipe em um comunicado.

Ele voou para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira, na esperança de desviar a atenção do escândalo de seu tio Andrew e voltar às causas da realeza.

Milhares de pessoas que defenderam a proteção ambiental na última década desapareceram ou perderam suas vidas, sendo que as comunidades indígenas foram desproporcionalmente atingidas, disse a fundação United for Wildlife do príncipe.

A nova iniciativa no Brasil se baseará em um pacote financeiro de cinco anos que William anunciou no ano passado.

Mais detalhes sobre a parceria com o Brasil serão anunciados na terça-feira, durante o discurso de William na cúpula da United for Wildlife. (com Reuters)