Itália está 'preocupada' com tensão entre Venezuela e EUA

Tajani reforçou empenho do país pela paz e democracia mundiais

Publicado em 03/11/2025 às 12:35

Alterado em 03/11/2025 às 12:39

O vice-premiê da Itália e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, comentou nesta segunda-feira (3) a tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos, definindo-a "preocupante".

Ele ainda reforçou o empenho de Roma "pela paz e pela democracia" no mundo.

"A situação venezuelana é preocupante. É claro que [o presidente Nicolás] Maduro está em dificuldades", afirmou Tajani à margem da cerimônia Collari d'Oro, o maior reconhecimento do esporte italiano.

"Veremos como as coisas ali irão se desenrolar [em Caracas]", acrescentou.

Nesse domingo (2), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à imprensa acreditar que os dias de seu homólogo venezuelano no comando do país "estão contados".

As declarações do líder norte-americano ocorrem em um momento em que os EUA seguem lançando ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe. Washington alega que a ofensiva é necessária para conter o fluxo de entorpecentes em direção ao país.

Além da crise na América do Sul, Tajani também destacou os inúmeros conflitos em curso em outras partes do mundo, como as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, assim como "a situação dramática no Sudão e as tensões na região subsaariana".

"Somos defensores da paz e da democracia e continuaremos a fazer a nossa parte para tornar a situação menos complicada e transformar o cessar-fogo em paz no Oriente Médio. A situação entre a Ucrânia e a Rússia é complexa", concluiu o ministro. (com Ansa)