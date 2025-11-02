Novo ataque dos EUA contra embarcação no Caribe deixa 3 mortos

Pentágono prometeu continuar 'caça' a traficantes

Um ataque aéreo dos Estados Unidos contra uma embarcação no Mar do Caribe matou três pessoas, informou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, na madrugada deste domingo (2) em uma publicação no X.

"Este navio, assim como todos os outros [que os EUA atacaram] era conhecido por nossa inteligência por estar envolvido no tráfico ilícito de drogas", justificou Hegseth, acrescentando que "três narcotraficantes estavam a bordo da embarcação durante a ofensiva, realizada em águas internacionais". Ele ainda prometeu "continuar" com a "caça e a execução" dos supostos envolvidos com o tráfico de drogas.

A declaração do líder do Pentágono recebeu aval do Departamento de Justiça americano, que informou ao Congresso que o presidente Donald Trump pode continuar suas operações antidrogas na América Latina.

De acordo com o órgão, a ação não está sujeita à Resolução dos Poderes de Guerra de 1973, que exige aprovação do Congresso para a continuidade de operações militares hostis após o prazo de 60 dias, que no caso, expira nesta segunda-feira (3), depois que o governo informou, em 4 de setembro, que havia realizado o primeiro ataque contra uma embarcação suspeita de tráfico de drogas na costa da Venezuela dois dias antes.

Segundo os EUA, até o momento, 64 pessoas foram executadas por seus militares em ataques no Caribe e no Pacífico ocorridos em 16 embarcações. (com Ansa)