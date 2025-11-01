Papa destaca 'dor das guerras' no Dia de Todos os Santos

Leão XIV voltou a apelar pela 'construção de mundo fraterno'

Publicado em 01/11/2025 às 11:45

Alterado em 01/11/2025 às 11:45

Papa cita sofrimento causado pelas guerras no Dia de Todos os Santos Foto: Ansa

Na data em que a Igreja Católica celebra o Dia de Todos os Santos, o papa Leão XIV voltou a destacar o sofrimento causado pelas diversas guerras em curso e pediu a "construção de um mundo mais fraterno".

Ele ainda declarou São John Henry Newman o 38º Doutor da Igreja.

Hoje "a dor e a intensidade dos dramas que a família humana sofre devido às injustiças e às guerras são ainda mais fortes, nos levando ao dever de sermos construtores da fraternidade", declarou o pontífice neste sábado (1º), durante o Angelus.

Na missa de Todos os Santos, Robert Prevost também inscreveu São John Henry Newman entre os "Doutores da Igreja", iniciativa que honra os santos católicas que através de sua sabedoria enriqueceram a fé e a teologia cristã.

"A imponente estatura cultural e espiritual de Newman servirá de inspiração para as novas gerações com o coração sedento de infinito", afirmou o Papa.

O britânico Newman (1801-1890), convertido do anglicanismo para o catolicismo, é o 38º Doutor da Igreja, que inclui ainda quatro mulheres. (com Ansa)