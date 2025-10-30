Putin desafia Trump e anuncia teste com drone submarino com capacidade nuclear

...

Publicado em 30/10/2025 às 06:07

Alterado em 30/10/2025 às 08:17

O presidente russo, Vladimir Putin, desafiou, nesta quarta-feira, 29, as advertências de Donald Trump, ao anunciar o teste com um drone submarino com capacidade nuclear, poucos dias após ter informado o teste com um míssil criticado por seu par americano.

No último domingo, o presidente russo tinha comemorado o teste final bem-sucedido com um míssil de cruzeiro de propulsão nuclear Burevestnik, de “alcance ilimitado” e capaz, segundo ele, de escapar de praticamente todos os sistemas de interceptação.

“Ontem foi realizado outro teste com outro sistema promissor: o dispositivo submarino não tripulado ‘Poseidon’, também equipado com uma unidade de energia nuclear”, disse Putin.

“Não há forma de interceptar” o drone e “nenhum outro aparelho no mundo é igual a este por sua velocidade e a profundidade em que opera”, afirmou o chefe do Kremlin.

Trump, que criticou Putin pelo teste, anunciou nessa quarta-feira a retomada dos testes nucleares americanos.

“Por causa dos programas de testes de outros países, instrui o Departamento da Guerra a iniciar testes com nossas armas nucleares em igualdade de condições”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Projetado como um drone submarino de dissuasão nuclear, o Poseidon seria capaz de se deslocar a mais de um quilômetro de profundidade, a uma velocidade entre 60 e 70 nós, permanecendo invisível para os sistemas de detecção, segundo uma fonte do complexo militar-industrial russo citada pela agência oficial de notícias TASS.

A previsão é de que, no longo prazo, o drone equipe o “Belgorod”, submarino nuclear em operação desde julho de 2022 e que conta com as instalações necessárias para lançar o Poseidon.

Putin havia revelado em 2018 o desenvolvimento, por parte do Exército russo, de armas ultramodernas, entre elas os mísseis Burevestnik e os drones Poseidon , destinadas, segundo Moscou, a enfrentar as ameaças dos Estados Unidos. (com AFP)