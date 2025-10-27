Ucrânia e aliados trabalharão em plano de paz; Trump ataca Putin

Noite passada foi marcada por novos ataques entre as partes

Publicado em 27/10/2025 às 14:26

O presidente Volodymyr Zelensky disse nesta segunda-feira (27) que seu país e seus aliados concordaram em trabalhar em um plano de cessar-fogo e paz para a Ucrânia, inspirado em uma proposta feita pelo líder dos Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza.

Em entrevista ao site Axios, o chefe de Estado ucraniano relatou que a decisão foi tomada após o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, apresentar um plano de cessar-fogo para o conflito deflagrado pela Rússia há mais de três anos, durante a última reunião da Coalizão dos Dispostos.

Zelensky ressaltou que a situação na Ucrânia difere da de Gaza, mas afirmou estar disposto a trabalhar com o plano, que, segundo ele, poderia ser implementado "dentro de uma semana ou 10 dias".

No entanto, o presidente ucraniano expressou ceticismo quanto à disposição do líder russo, Vladimir Putin, em aceitar a proposta.

Além disso, disse que as novas sanções contra a Rússia "farão a diferença" porque danificarão a máquina de guerra russa, mas é necessária maior pressão sobre" Putin.

"O presidente Trump está preocupado com uma escalada. Mas acho que, se não houver negociações, haverá uma escalada de qualquer maneira. Acho que, se Putin não parar, precisamos de algo para detê-lo. Sanções são uma arma, mas também precisamos de mísseis de longo alcance", destacou Zelensky.

A declaração é dada após Trump criticar o teste de míssil de cruzeiro com propulsão nuclear anunciado por Putin, classificando a ação como "inapropriada" e afirmando que tais medidas deveriam encerrar a guerra em vez de prolongá-la.

"Isso deveria acabar com a guerra. Uma guerra que deveria durar uma semana está prestes a entrar em seu quarto ano. É isso que ele deveria estar fazendo em vez de testar mísseis", disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One.

Enquanto isso, o conflito continua intenso em várias frentes. Dezenas de drones ucranianos atacaram Moscou na noite passada, segundo o prefeito Sergey Sobyanin.

De acordo com a agência Tass, as defesas russas conseguiram abater cerca de 30 aeronaves. Os aeroportos Domodedovo e Zhukovsky suspenderam temporariamente suas operações, e explosões foram registradas em diferentes pontos da capital, incluindo um incêndio em um depósito de petróleo em Serpukhov.

Na Ucrânia, ataques russos a Kiev na noite anterior deixaram pelo menos três mortos e mais de 30 feridos. Na região de Zaporizhia, autoridades locais relataram uma morte e uma pessoa ferida em mais de 700 ataques russos.

Do lado russo, a região de Belgorod sofreu ataques ucranianos que deixaram uma pessoa morta e outras 23 feridas, segundo o governador Vyacheslav Gladkov. (com Ansa)

O conflito, que se aproxima de seu quarto ano, continua marcado por escaladas e tentativas de negociações diplomáticas, sem sinais claros de uma resolução imediata. (com Ansa)