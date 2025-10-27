Partido de Milei vence eleições na Argentina com ampla maioria

"La Libertad Avanza (LLA), com 40,8% dos votos apurados até a redação desta reportagem, ficou à frente do Fuerza Patria, bloco que representa grande parte da oposição peronista (centro-esquerda), com 24,5%

Publicado em 27/10/2025 às 07:39

Alterado em 27/10/2025 às 08:10

O partido do presidente argentino, o ultraliberal Javier Mileu, La Libertad Avanza (LLA), venceu nesse domingo (26) as eleições legislativas, com 40,8%, com mais de 90% dos votos apurados, anunciou o chefe do gabinete de ministros, Guillermo Francos.

O resultado das eleições é determinante para a margem de manobra do governo e sua capacidade de reformar e desregular uma economia ainda frágil durante os dois anos restantes como chefe de Estado.

O LLA ficou à frente do Fuerza Patria, bloco que representa grande parte da oposição peronista (centro-esquerda), com 24,5%.

As eleições legislativas na metade do mandato são cruciais para Milei, que tem agora a garantia de reforçar a base parlamentar (até agora com 15% dos deputados, 10% dos senadores).

Javier Milei estimou que obter um terço dos assentos, num Parlamento onde nenhuma das câmaras tem maioria absoluta, seria um "bom número", um limiar que lhe permitiria, em particular, impor vetos presidenciais aos parlamentares.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), vários analistas estimam que, independentemente do resultado das eleições, Javier Milei "terá de fazer uma virada pragmática".



"Recuperar a capacidade de negociação que lhe permitiu aprovar leis" no início do mandato, avaliou a analista política Lara Goyburu, citada pela AFP.



Desde 2023, o chefe de Estado tem legislado muito por decretos ou acordos legislativos pontuais. Mas, nos últimos meses, tem sido cada vez mais prejudicado por um Parlamento irritado com a rigidez que o líder demonstra e até com os insultos que lança: "ninho de ratos" e "degenerados" são alguns exemplos.

A oposição moderada, os setores da economia produtiva argentina e também dadores internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, pediram insistentemente ao Executivo que "reforce o apoio político e social" às suas reformas.

Entre as reformas previstas por Javier Milei até 2027 estão as fiscais, a flexibilização do mercado de trabalho e do sistema de proteção social.

Javier Milei chega às eleições com o mérito de ter controlado a inflação, de mais de 200% para 31,8% em termos anuais, e de ter alcançado um equilíbrio orçamentário inédito em 14 anos, diz a AFP.

Mas o "maior ajuste orçamentário da história" — como gosta de repetir — resultou na perda de mais de 200 mil postos de trabalho, numa atividade anêmica, com uma contração de 1,8% em 2024, e uma recuperação em 2025, que está perdendo força. (com agência Lusa)