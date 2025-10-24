Canadá veicula anúncio com vídeo de Reagan condenando tarifas, e Trump reage cancelando negociações

...

Publicado em 24/10/2025 às 08:20

Alterado em 24/10/2025 às 08:20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que as negociações comerciais com o Canadá foram encerradas depois que um anúncio político canadense usou a voz gravada do falecido presidente Ronald Reagan dizendo que as tarifas causam guerras comerciais e desastres econômicos.



Trump, que impôs tarifas de importação sobre aço, alumínio e automóveis canadenses no início deste ano, chamou o anúncio em vídeo de fraudulento.

"Com base em seu comportamento flagrante, TODAS AS NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS COM O CANADÁ ESTÃO ENCERRADAS", escreveu Trump, com letras garrafais, na rede social Truth.

O Canadá respondeu às tarifas com sanções comerciais próprias, mas os dois lados estão em negociações há semanas sobre um acordo para os setores de aço e alumínio.



NARRAÇÃO DE REAGAN CRITICA TARIFAS

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse esta semana que o anúncio de seu governo provincial, com mais de uma semana, chamou a atenção do presidente republicano.



A narração do anúncio consiste em Reagan, um herói para muitos republicanos dos EUA, criticando as tarifas sobre produtos estrangeiros enquanto diz que elas causam perdas de empregos e guerras comerciais.



"Ouvi dizer que o presidente ouviu nosso anúncio. Tenho certeza de que ele não está muito feliz", disse Ford na terça-feira.



A Fundação Presidencial Ronald Reagan disse que o anúncio usa "áudio e vídeo seletivos" e que está examinando opções legais.

"O anúncio deturpa o Discurso de Rádio Presidencial (de Reagan, em 1987), e o governo de Ontário não buscou nem recebeu permissão para usar e editar as observações", disse um comunicado da Fundação.



O vídeo usa cinco frases completas do discurso semanal de cinco minutos, unidas fora de sequência.

"Quando alguém diz: 'Vamos impor tarifas sobre as importações estrangeiras', parece que está fazendo a coisa patriótica ao proteger produtos e empregos americanos", diz Reagan. "E às vezes por um curto período de tempo funciona - mas apenas por um curto período de tempo."



Ele também diz: "... a longo prazo, essas barreiras comerciais prejudicam todos os trabalhadores e consumidores americanos", e que o resultado das guerras comerciais é que "os mercados encolhem e entram em colapso; empresas e indústrias fechadas; e milhões de pessoas perdem seus empregos."



TRUMP ELEVOU AS TARIFAS PARA O NÍVEL MAIS ALTO DESDE A DÉCADA DE 1930

O anúncio, no entanto, não menciona que Reagan estava usando o discurso para explicar que as tarifas impostas ao Japão por seu governo deveriam ser vistas como uma exceção tristemente inevitável à sua crença básica no livre comércio como a chave para a prosperidade.

O governo canadense não fez comentários imediatos.



Trump chamou as tarifas de "a palavra mais bonita do dicionário" e as usou para pressionar países ao redor do mundo.



Sua guerra comercial aumentou as tarifas dos EUA para seus níveis mais altos desde a década de 1930 e ele ameaça regularmente mais taxas, provocando preocupações entre empresas e economistas.



O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse a repórteres nessa quinta-feira que o Canadá não permitirá o acesso injusto dos EUA a seus mercados, se as negociações sobre vários acordos comerciais com Washington fracassarem.



No próximo ano, os EUA, o Canadá e o México devem revisar seu acordo continental de livre comércio de 2020.