MUNDO
Canadá veicula anúncio com vídeo de Reagan condenando tarifas, e Trump reage cancelando negociações
Por JB INTERNACIONAL
[email protected]
Publicado em 24/10/2025 às 08:20
Alterado em 24/10/2025 às 08:20
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que as negociações comerciais com o Canadá foram encerradas depois que um anúncio político canadense usou a voz gravada do falecido presidente Ronald Reagan dizendo que as tarifas causam guerras comerciais e desastres econômicos.
Trump, que impôs tarifas de importação sobre aço, alumínio e automóveis canadenses no início deste ano, chamou o anúncio em vídeo de fraudulento.
"Com base em seu comportamento flagrante, TODAS AS NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS COM O CANADÁ ESTÃO ENCERRADAS", escreveu Trump, com letras garrafais, na rede social Truth.
O Canadá respondeu às tarifas com sanções comerciais próprias, mas os dois lados estão em negociações há semanas sobre um acordo para os setores de aço e alumínio.
NARRAÇÃO DE REAGAN CRITICA TARIFAS
O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse esta semana que o anúncio de seu governo provincial, com mais de uma semana, chamou a atenção do presidente republicano.
A narração do anúncio consiste em Reagan, um herói para muitos republicanos dos EUA, criticando as tarifas sobre produtos estrangeiros enquanto diz que elas causam perdas de empregos e guerras comerciais.
"Ouvi dizer que o presidente ouviu nosso anúncio. Tenho certeza de que ele não está muito feliz", disse Ford na terça-feira.
A Fundação Presidencial Ronald Reagan disse que o anúncio usa "áudio e vídeo seletivos" e que está examinando opções legais.
"O anúncio deturpa o Discurso de Rádio Presidencial (de Reagan, em 1987), e o governo de Ontário não buscou nem recebeu permissão para usar e editar as observações", disse um comunicado da Fundação.
O vídeo usa cinco frases completas do discurso semanal de cinco minutos, unidas fora de sequência.
"Quando alguém diz: 'Vamos impor tarifas sobre as importações estrangeiras', parece que está fazendo a coisa patriótica ao proteger produtos e empregos americanos", diz Reagan. "E às vezes por um curto período de tempo funciona - mas apenas por um curto período de tempo."
Ele também diz: "... a longo prazo, essas barreiras comerciais prejudicam todos os trabalhadores e consumidores americanos", e que o resultado das guerras comerciais é que "os mercados encolhem e entram em colapso; empresas e indústrias fechadas; e milhões de pessoas perdem seus empregos."
TRUMP ELEVOU AS TARIFAS PARA O NÍVEL MAIS ALTO DESDE A DÉCADA DE 1930
O anúncio, no entanto, não menciona que Reagan estava usando o discurso para explicar que as tarifas impostas ao Japão por seu governo deveriam ser vistas como uma exceção tristemente inevitável à sua crença básica no livre comércio como a chave para a prosperidade.
O governo canadense não fez comentários imediatos.
Trump chamou as tarifas de "a palavra mais bonita do dicionário" e as usou para pressionar países ao redor do mundo.
Sua guerra comercial aumentou as tarifas dos EUA para seus níveis mais altos desde a década de 1930 e ele ameaça regularmente mais taxas, provocando preocupações entre empresas e economistas.
O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse a repórteres nessa quinta-feira que o Canadá não permitirá o acesso injusto dos EUA a seus mercados, se as negociações sobre vários acordos comerciais com Washington fracassarem.
No próximo ano, os EUA, o Canadá e o México devem revisar seu acordo continental de livre comércio de 2020.