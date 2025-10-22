Chanceler da Argentina pede demissão às vésperas de eleições

Renúncia teria sido motivada por polêmica envolvendo Trump

Publicado em 22/10/2025 às 14:51

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Gerardo Werthein, apresentou sua carta de renúncia ao presidente Javier Milei.



A informação foi divulgada pela imprensa local e confirmada extraoficialmente à ANSA por fontes governamentais nesta quarta-feira (22).



O nome de Werthein já vinha sendo alvo de especulações, especialmente diante da esperada reforma ministerial após as eleições legislativas marcadas para o próximo domingo (26).



Ainda assim, sua saída foi recebida como uma surpresa.



Uma das hipóteses consideradas para explicar a decisão repentina — que ocorre em um contexto de alta volatilidade nos mercados — é um possível conflito interno com Santiago Caputo, principal assessor e estrategista político de Milei.

Caputo vem sendo cotado para assumir a chefia de Gabinete, em substituição a Guillermo Francos.

A demissão também coincide com críticas ao desempenho de Werthein na articulação de um encontro entre Milei e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado na Casa Branca no último dia 14 de outubro.



Na ocasião, ele foi apontado como responsável pela declaração do líder norte-americano, que condicionou o apoio ao governo argentino ao resultado das eleições.



Ex-embaixador em Washington, Werthein assumiu o cargo de chanceler em novembro de 2024, em substituição a Diana Mondino, com a missão de aprofundar o alinhamento do governo Milei com o de Trump. (com Ansa)