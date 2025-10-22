ºC   ºC
Quarta, 22 de Outubro de 2025

MUNDO

Chanceler da Argentina pede demissão às vésperas de eleições

Renúncia teria sido motivada por polêmica envolvendo Trump

Por JB INTERNACIONAL
Publicado em 22/10/2025 às 14:51

Gerardo Werthein e Milei em cúpula do Mercosul Foto: Ansa/EPA

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Gerardo Werthein, apresentou sua carta de renúncia ao presidente Javier Milei.

A informação foi divulgada pela imprensa local e confirmada extraoficialmente à ANSA por fontes governamentais nesta quarta-feira (22).

O nome de Werthein já vinha sendo alvo de especulações, especialmente diante da esperada reforma ministerial após as eleições legislativas marcadas para o próximo domingo (26).

Ainda assim, sua saída foi recebida como uma surpresa.

Uma das hipóteses consideradas para explicar a decisão repentina — que ocorre em um contexto de alta volatilidade nos mercados — é um possível conflito interno com Santiago Caputo, principal assessor e estrategista político de Milei.

Caputo vem sendo cotado para assumir a chefia de Gabinete, em substituição a Guillermo Francos.
A demissão também coincide com críticas ao desempenho de Werthein na articulação de um encontro entre Milei e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado na Casa Branca no último dia 14 de outubro.

Na ocasião, ele foi apontado como responsável pela declaração do líder norte-americano, que condicionou o apoio ao governo argentino ao resultado das eleições.

Ex-embaixador em Washington, Werthein assumiu o cargo de chanceler em novembro de 2024, em substituição a Diana Mondino, com a missão de aprofundar o alinhamento do governo Milei com o de Trump. (com Ansa)

