Trump entra com ação contra seu próprio governo com a alegação de que o Departamento de Justiça lhe 'deve dinheiro'

...

Publicado em 22/10/2025 às 11:00

Alterado em 22/10/2025 às 11:00

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu nessa terça-feira (21) a uma reportagem de que está buscando 230 milhões de dólares do Departamento de Justiça para custos legais ligados a investigações federais contra ele, dizendo que não está envolvido no pedido, mas doaria qualquer dinheiro concedido a instituições de caridade.



O New York Times informou que Trump está exigindo que o Departamento de Justiça o compense pelo que ele alega serem investigações politicamente motivadas.

"Eu nem falo com eles sobre isso", disse Trump sobre seus advogados. "Tudo o que sei é que eles (Departamento de Justiça) me devem muito dinheiro. Mas não estou procurando dinheiro. Eu daria para caridade ou algo assim. Eu daria para caridade, qualquer dinheiro. Mas veja o que eles fizeram. Eles fraudaram a eleição."



Trump tentou reverter sua derrota nas eleições de 2020 para o ex-presidente Joe Biden, com base em suas falsas alegações sobre fraude eleitoral.

Em uma reviravolta sem precedentes, Trump agora lidera o mesmo governo federal que anteriormente o investigou sobre as falsas alegações de perda eleitoral.



O New York Times disse que Trump entrou com duas ações administrativas, um passo frequentemente dado antes de processar, buscando indenização por supostas violações de seus direitos.