Presidente da Colômbia responde ataques de Trump: "Mafioso"

Por Marcelo Hailer - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, respondeu aos ataques que recebeu de Donald Trump, seu homólogo estadunidense. Por meio das redes sociais, Trump afirmou que Petro “lidera o tráfico de drogas”.

Além disso, Petro afirmou que Trump é “rude e ignorante sobre a Colômbia”: “Sr. Trump, a Colômbia nunca foi rude com os Estados Unidos; pelo contrário, amou profundamente sua cultura. Mas você é rude e ignorante sobre a Colômbia. Leia, como fez seu encarregado de negócios na Colômbia, Cem Anos de Solidão, e garanto que aprenderá algo com a solidão.”

Em seguida, o presidente colombiano disse que é socialista e que possui um jeito diferente de fazer política: “Não estou no ramo como você. Sou socialista. Acredito na ajuda humanitária e no bem comum — e no bem comum da humanidade, o maior de todos: a vida, ameaçada pelo seu petróleo. Se eu não sou um empresário, muito menos um traficante de drogas, não há ganância em meu coração.”

Ao término do texto, em tom irônico, Petro insinua que Trump é “mafioso”: “Eu nunca consegui me identificar com a ganância. Um mafioso é um ser humano que personifica o melhor do capitalismo: a ganância. E eu sou o oposto — um amante da vida e, portanto, um guerreiro milenar da vida. A ganância nos escapa, porque a vida é mais poderosa”.

O ataque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais neste domingo (19) para atacar o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e acusá-lo de “liderar o tráfico de drogas”.

Sem apresentar qualquer documento para embasar as acusações contra o presidente colombiano Gustavo Petro, Trump também afirmou que o chefe de Estado da Colômbia “incentiva fortemente a produção em massa de drogas”.

“O presidente colombiano Gustavo Petro é um líder do tráfico de drogas, que incentiva fortemente a produção em massa de drogas, em grandes e pequenas áreas, em toda a Colômbia. Tornou-se, de longe, o maior negócio da Colômbia, e Petro não faz nada para impedi-lo, apesar dos pagamentos e subsídios em larga escala dos EUA, que nada mais são do que um roubo a longo prazo dos Estados Unidos”, escreveu Trump.

Em seguida, o presidente dos EUA anunciou o corte dos subsídios pagos à Colômbia: “A PARTIR DE HOJE, ESTES PAGAMENTOS, OU QUALQUER OUTRA FORMA DE PAGAMENTO OU SUBSÍDIOS, NÃO SERÃO MAIS FEITOS À COLÔMBIA. O objetivo desta produção de drogas é a venda de grandes quantidades do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos. Petro, um líder de baixa reputação e muito impopular, com uma língua afiada em relação aos Estados Unidos, é melhor fechar esses campos de extermínio imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão para ele — e isso não será feito de forma gentil.”

O presidente colombiano Gustavo Petro respondeu e afirmou que o ocupante da Casa Branca “é enganado por seus assessores”. Petro também declarou que, ao contrário das acusações de Trump, o combate ao narcotráfico faz parte de sua trajetória política.

“Trump é enganado por seus camaradas e assessores. O principal inimigo do narcotráfico na Colômbia era aquele que expôs seus laços com o establishment político colombiano no século XXI. Esse era eu. Recomendo que Trump leia a Colômbia com atenção e determine de que lado estão os traficantes de drogas e de que lado estão os democratas”, declarou Gustavo Petro.