Rodrigo Paz, de centro-direita, vence a eleição à presidência da Bolívia, encerrando quase 20 anos de governo de esquerda

...

Publicado em 20/10/2025 às 08:32

Alterado em 20/10/2025 às 08:32

O presidente eleito da Bolíva, Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão (PDC), fala no palanque durante uma celebração aos resultados preliminares no dia do segundo turno das eleições presidenciais, em La Paz, nesse domingo, 19 de outubro de 2025 Foto: Reuters/Claudia Morales

O centrista Rodrigo Paz venceu o segundo turno da eleição presidencial da Bolívia neste domingo (19), derrotando o rival conservador Jorge "Tuto" Quiroga, enquanto a pior crise econômica do país em uma geração ajudou a impulsionar o fim de quase duas décadas de governo de esquerda.



Paz, senador do Partido Democrata Cristão, obteve 54,5% dos votos, superando os 45,5% de Quiroga, de acordo com os primeiros resultados do tribunal eleitoral da Bolívia. Mas o partido de Paz não tem maioria na legislatura do país, o que o forçará a forjar alianças para governar com eficácia.

O novo presidente toma posse em 8 de novembro.



"Devemos abrir a Bolívia para o mundo", disse Paz durante seu discurso de vitória em La Paz, depois que Quiroga admitiu a derrota.



A vitória do senador de 58 anos marca uma mudança histórica para o país sul-americano, governado quase continuamente, desde 2006, pelo Movimento ao Socialismo da Bolívia, ou MAS, que já contou com o apoio esmagador da maioria indígena do país.



A plataforma moderada de Paz - prometendo manter programas sociais enquanto promove o crescimento liderado pelo setor privado - pareceu ressoar entre os eleitores de esquerda desiludidos com o MAS, fundado pelo ex-presidente Evo Morales, mas cautelosos com as medidas de austeridade propostas por Quiroga. Ele é o terceiro membro de sua família a ser eleito presidente da nação sem litoral.

O apoio ao MAS caiu no primeiro turno de agosto em meio a uma crise econômica cada vez mais profunda.



"Esta eleição marca um ponto de virada política", disse Glaeldys Gonzalez Calanche, analista do International Crisis Group para os Andes do Sul. "A Bolívia está indo em uma nova direção", disse ela.



Ambos os candidatos ao segundo turno prometeram fortalecer os laços diplomáticos com Washington - tensos desde 2009 - e buscar apoio financeiro apoiado pelos EUA para estabilizar a frágil economia da Bolívia.



No final de setembro, Paz revelou planos para um acordo de cooperação econômica de US $ 1,5 bilhão com autoridades dos EUA para garantir o fornecimento de combustível.



O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta semana que ambos os candidatos presidenciais "querem relações melhores e mais fortes com os Estados Unidos", após décadas de liderança antiamericana. "Esta eleição é uma oportunidade transformadora", disse ele em 15 de outubro.



Do lado de fora de uma seção eleitoral em La Paz, Lourdes Mendoza disse que estava cansada da era do MAS. "Meus filhos nasceram e foram criados com um único governo", disse ela. "Espero que eles possam ver outras possibilidades e alternativas".

OS ELEITORES QUEREM MUDANÇAS ECONÔMICAS

A frágil economia da Bolívia dominou a campanha do segundo turno. Uma vez que as exportações abundantes de gás natural despencaram, a inflação está no nível mais alto em 40 anos e o combustível é escasso.



Ambos os candidatos fizeram campanha para reverter elementos da era MAS, modelo liderado pelo estado, mas diferiram sobre o quão drasticamente. Paz favoreceu reformas graduais, incluindo incentivos fiscais para pequenas empresas e autonomia fiscal regional, enquanto Quiroga propôs cortes radicais e um resgate do FMI.



"Estamos caminhando para uma nova etapa da democracia boliviana no século 21", disse Paz à Reuters dois dias antes da eleição, na fazenda de sua família, na região produtora de gás de Tarija, no sul do país.

"Vamos tentar construir uma economia para o povo", disse ele, onde "o Estado não será mais o eixo central".



Alguns eleitores disseram que não estão convencidos de que sua vitória represente uma verdadeira ruptura com o MAS: "Acho que ele é um fantoche do governo cessante", disse Esther Miranda, de 21 anos, de La Paz, que trabalha em um salão de beleza.



O APELO POPULISTA DO COMPANHEIRO DE CHAPA IMPULSIONA A PAZ

A campanha de Paz foi impulsionada por seu companheiro de chapa Edman Lara, um ex-policial conhecido por vídeos virais do TikTok expondo a corrupção. O apelo populista de Lara ajudou Paz a se conectar com os eleitores mais jovens e da classe trabalhadora, dizem analistas.



Economistas alertam que o novo governo enfrenta desafios imediatos, incluindo garantir o fornecimento de combustível e construir coalizões em uma legislatura fragmentada.

O ministro de hidrocarbonetos cessante, Alejandro Gallardo, disse na semana passada que a empresa estatal de energia está lutando para obter moeda estrangeira para importações de combustível. Paz disse à Reuters que já estava abordando a questão por meio de acordos de pagamento com fornecedores de combustível para garantir que o diesel e a gasolina cheguem poucos dias após sua posse.



Paz disse que também começaria a eliminar gradualmente os subsídios universais aos combustíveis. O apoio direcionado iria para grupos vulneráveis, enquanto indústrias maiores, como o agronegócio, pagariam taxas de mercado pelo combustível.



"O mercado terá que ajustar os preços, mas há setores que terão apoio do governo até que a economia seja reativada", disse.



O principal sindicato da Bolívia, a Central Obrera Boliviana (COB), alertou anteriormente que se oporia a quaisquer ameaças aos ganhos sociais e econômicos alcançados até agora, em um sinal do malabarismo para o governo de Paz evitar protestos de rua.



O PDC de Paz conquistou 49 dos 130 assentos na Câmara dos Deputados e 16 dos 36 no Senado, logo à frente da coalizão de Quiroga, que garantiu 43 assentos na Câmara dos Deputados e 12 no Senado.