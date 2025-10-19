Relembre o dia em que um italiano roubou a Mona Lisa no Louvre

Crime ocorreu em 1911 em um dos mais ousados da história da arte

Publicado em 19/10/2025 às 15:26

Alterado em 19/10/2025 às 15:26

Criminosos invadiram o Museu do Louvre, em Paris, neste domingo (19), e roubaram joias históricas da monarquia francesa, mais de um século depois do roubo de uma de suas obras mais famosas: a Mona Lisa, do gênio renascentista Leonardo Da Vinci (1452-1519).



O crime ocorrido entre os dias 21 e 22 de agosto de 1911 foi considerado um dos episódios mais ousados e emblemáticos da história da arte: em meio ao silêncio da madrugada, enquanto o museu permanecia fechado para manutenção, o retrato mais famoso do mundo desapareceu misteriosamente do Salon Carré.



Este foi o início do roubo que chocou o mundo e deixou o museu no centro de uma investigação internacional.



O italiano Vincenzo Peruggia, um pintor de paredes de Dumenza, na província de Varese, foi o responsável pelo crime.



Convencido — erroneamente — de que a pintura havia sido roubada por Napoleão e determinado a "trazê-la de volta para a Itália", ele elaborou um plano tão simples quanto ousado: trabalhando para a empresa responsável pela manutenção do museu, ele conhecia os hábitos e as medidas de segurança da equipe.

Naquele dia, retirou o painel da moldura, escondeu-o sob o casaco e desapareceu sem levantar suspeitas.

O desaparecimento só foi notado no dia seguinte. Inicialmente, as pessoas pensaram que se tratava de um erro de inventário ou de um empréstimo não registrado - suposições que logo deram lugar ao choque da realidade: a obra-prima de Leonardo da Vinci havia sido roubada.



A investigação, que durou mais de dois anos, também envolveu figuras importantes da vanguarda cultural, como Guillaume Apollinaire e Pablo Picasso, ambos suspeitos e posteriormente inocentados.

O desfecho veio em dezembro de 1913, quando Peruggia, de volta à Itália, tentou vender a pintura ao antiquário florentino Alfredo Geri, impondo uma condição: que a obra permanecesse em solo italiano.

Geri, desconfiado, marcou um encontro com o diretor das Galerias Uffizi, Giovanni Poggi. Juntos, foram ao quarto de hotel onde Peruggia escondia a pintura e reconheceram a autenticidade da obra. Na sequência, acionaram a polícia, que prendeu Peruggia e recuperou a Mona Lisa.



Antes de retornar a Paris, a obra-prima de Da Vinci foi exibida brevemente em Florença e em outros museus italianos. Em janeiro de 1914, retornou ao Louvre, onde foi recebida com entusiasmo por uma multidão comovida.



O roubo da Mona Lisa permanece como um marco na história da arte e da segurança museológica. Este episódio não é o único na história de roubos no museu parisiense, que hoje abriga mais de 33 mil obras-primas: em 1983, duas armaduras renascentistas foram roubadas e recuperadas apenas 40 anos depois. (com Ansa)