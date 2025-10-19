Ladrões roubam joias de valor inestimável do Louvre à luz do dia

...

Publicado em 19/10/2025 às 14:58

Alterado em 19/10/2025 às 14:58

Ladrões invadiram o museu do Louvre, em Paris, usando um guindaste e quebrando uma janela do andar superior neste domingo, e roubaram peças de valor inestimável de uma área que abriga joias da coroa francesa, antes de fugir em motocicletas, informou o governo francês.

O roubo deve levantar questões incômodas sobre a segurança no museu, onde a falta de investimento já havia sido tema de alerta de autoridades. O Louvre é mundialmente famoso e recebeu 8,7 milhões de visitantes em 2024.

Os ladrões agiram por volta das 9h30 (horário local), quando o museu já havia aberto suas portas ao público, e entraram no prédio da Galerie d'Apollon, informou o Ministério do Interior em um comunicado.

O roubo levou cerca de quatro minutos, disse a ministra da Cultura, Rachida Dati, à TF1, e foi realizado por profissionais.

"Vimos algumas filmagens: eles não têm como alvo as pessoas, entram calmamente em quatro minutos, quebram vitrines, pegam os itens e vão embora. Sem violência, muito profissional", disse ela na TF1.

A ministra informou que uma peça de joalheria foi recuperada do lado de fora do museu, que teria aparentemente caído durante a fuga.

Dati se recusou a dizer qual era o item, mas o jornal Le Parisien disse que se acreditava ser a coroa da esposa de Napoleão 3º, a imperatriz Eugénie. A joia estava quebrada, disse o jornal.

O ministro do Interior, Laurent Nunez, disse à France Inter que três ou quatro ladrões entraram no museu pelo lado de fora usando um guindaste que estava posicionado em um caminhão.

"Eles quebraram uma janela, foram até expositores e roubaram as joias... que têm um valor histórico real e inestimável", disse Nunez.

INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO

Um vídeo postado no X por um guia do museu mostrou os visitantes se dirigindo para as saídas, inicialmente sem saber o motivo da interrupção de sua visitação.

O ministro informou que foi aberta uma investigação com uma unidade policial especializada que tem uma alta taxa de sucesso em roubos de alto perfil, como esse.

Não houve registro de feridos, segundo Dati.

Museu mais visitado do mundo e lar da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, o Louvre afirmou em publicação no X que deve permanecer fechado durante o dia por "razões excepcionais".

Em um dos roubos de arte mais ousados da história, a Mona Lisa foi levada do museu em 1911 em um assalto envolvendo um ex-funcionário. Ele acabou sendo pego e a pintura foi devolvida ao museu dois anos depois.

No início deste ano, autoridades do Louvre solicitaram ajuda urgente do governo francês para restaurar e renovar salas de exposição envelhecidas e proteger melhor suas inúmeras obras de arte.

Para Dati, a questão da segurança dos museus não é nova.

"Durante 40 anos, houve pouco foco na segurança desses grandes museus e, há dois anos, o presidente do Louvre solicitou uma auditoria de segurança ao prefeito da polícia. Por quê? Porque os museus precisam se adaptar às novas formas de crime", disse. "Hoje, é o crime organizado -- profissionais."