Trump se encontra com Zelensky e diz acreditar no fim da guerra

Ucraniano pediu mísseis Tomahawk aos EUA durante visita

Publicado em 17/10/2025 às 18:00

Alterado em 18/10/2025 às 13:10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta sexta-feira (17) na Casa Branca, em Washington, com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e avaliou que há boas chances de acabar com a guerra no leste europeu.

O republicano, que rasgou elogios ao look formal do colega no início do encontro, afirmou que o ucraniano é um "líder forte" e avaliou que enviar mísseis Tomahawk representaria uma escalada no conflito contra a Rússia.

"Acho que temos uma chance muito boa de acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia, mas esses dois líderes não se gostam, queremos que todos se sintam confortáveis. Ambos negociam bem, mas há muito ódio entre eles", declarou o americano.

Zelensky, por sua vez, analisou que Trump tem uma "grande chance de parar a guerra" e se mostrou pronto para "conversar de qualquer forma: bilateral ou trilateral".

"É hora de acabar com a guerra na Ucrânia. Confio que, com a ajuda de vocês [EUA], poderemos acabar com ela. Primeiro, precisamos sentar e conversar. Segundo, precisamos de um cessar-fogo", disse o mandatário.

O chefe de Estado europeu acrescentou que o mais importante para seu país é "ter fortes garantias de segurança" e não descartou "oferecer drones" aos americanos em troca dos Tomahawks, mísseis guiados para ataques a longa distância.

Zelensky ainda afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "não está pronto" para a paz e não escondeu que está "começando a se entender" com Trump.

Essa foi a terceira vez que o ucraniano foi até a capital americana para conversar com o magnata para negociar avanços que possam encerrar a guerra contra os russos, que teve início em 2022.