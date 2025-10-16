Trump liga para Putin e agenda nova reunião na Hungria

Presidente americano disse que telefonema foi 'muito produtivo'

Publicado em 16/10/2025 às 16:20

Alterado em 16/10/2025 às 16:20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (16) que se reunirá com seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Budapeste, na Hungria, mas não especificou a data do encontro.

O anúncio do republicano foi feito em suas redes sociais momentos depois de uma conversa por telefone com o russo, definida pelo americano como "muito produtiva".

"Putin e eu nos encontraremos em um local combinado em Budapeste para avaliar se podemos pôr fim a esta guerra 'inglória' entre a Rússia e a Ucrânia", escreveu o mandatário dos EUA.

Trump revelou que Putin o parabenizou pela "grande conquista da paz no Oriente Médio", algo que, segundo o europeu, "era sonhado há séculos". Além disso, o magnata avaliou que o desfecho do conflito na Faixa de Gaza poderá influenciar nas negociações para finalizar a guerra na Ucrânia.

O americano acrescentou que passou bastante tempo conversando com Putin sobre o comércio entre os dois países. Além disso, o mandatário revelou que o russo agradeceu à primeira-dama dos EUA, Melania Trump, por seu compromisso com as crianças.

A data do novo encontro ainda não foi confirmada, mas o magnata disse que uma reunião entre seus principais assessores vai acontecer na próxima semana.

"As reuniões iniciais serão lideradas pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, juntamente com várias outras pessoas que serão designadas. O local da reunião ainda não foi definido", declarou.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, disse que o país está pronto para receber os líderes e avaliou que o encontro entre Trump e Putin "é ótima notícia para os povos amantes da paz em todo o mundo".

O Kremlin, por sua vez, avaliou que a conversa entre os presidentes foi "franca" e marcada por "confiança". (com Ansa)