Corpo restituído pelo Hamas não é de refém israelense

Atraso na devolução tem colocado cessar-fogo em risco

Publicado em 15/10/2025 às 13:25

Alterado em 15/10/2025 às 13:25

As autoridades de Israel afirmaram que um dos quatro corpos restituídos pelo Hamas na última terça-feira (14) não pertence a um refém sequestrado nos atentados terroristas de 7 de outubro de 2023.

O atraso na devolução dos restos mortais dos raptados tem colocado em risco o frágil acordo de cessar-fogo em vigor na Faixa de Gaza há cinco dias, bem como a entrada de ajuda humanitária em massa no enclave palestino.

Dos quatro corpos restituídos na quarta-feira, três foram identificados como pertencentes aos reféns Eitan Levy, Tamir Nimrodi e Uriel Baruch, porém o quarto não é de um israelense, segundo o Instituto Forense Abu Kabir, embora sua identidade não tenha sido divulgada.

Dessa forma, apenas sete dos 28 corpos de reféns mantidos pelo Hamas antes da trégua foram devolvidos até o momento, mas o grupo islamita promete entregar mais quatro nesta quarta-feira (15).

O movimento palestino alega precisar de tempo para encontrar todos os restos mortais, uma vez que alguns estariam sob os escombros de edifícios e túneis destruídos por bombardeios de Israel. Já o ativista político israelense Gershon Baskin ponderou que a dificuldade pode residir no fato de que combatentes que sepultaram os reféns foram mortos na guerra.

Enquanto isso, Israel mantém fechada a passagem de fronteira de Rafah, entre Gaza e Egito, o que pode afetar o fluxo de ajuda humanitária destinada ao enclave. Mas caminhões já têm ingressado no território a partir de Kerem Shalom, no sul de Israel. (com Ansa)