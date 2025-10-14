Ajuda à Argentina dependerá do resultado de eleições, diz Trump

Republicano afirmou que apoia reeleição de Milei

Publicado em 14/10/2025 às 17:31

Alterado em 14/10/2025 às 19:38

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta terça-feira (14) seu homólogo argentino, Javier Milei, e afirmou que apoia a reeleição do líder sul-americano.

O republicano rasgou elogios a Milei durante sua visita na Casa Branca, em Washington, e garantiu que a ajuda americana à Argentina "dependerá de quem vencer as eleições".

"Você tem meu total apoio e vencerá a eleição. Nossas ajudas, contudo, estão ligadas a quem ganhar. Se um socialista vencer, pensamos de forma muito diferente sobre o investimento que fazemos", declarou Trump.

A Argentina realizará eleições de meio de mandato em 26 de outubro para renovar metade da Câmara dos Representantes e um terço do Senado.

"Acho que Milei está à beira do sucesso econômico e é um economista muito talentoso. Ele é 'Maga' por completo e tornará a Argentina grande novamente", disse o americano.

Já sobre a possibilidade de fechar um acordo de livre comércio com Buenos Aires em um futuro próximo, Trump não descartou completamente. "Sim, pode ser", declarou brevemente.